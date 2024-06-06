Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2023 зіграє головну роль у трилері про віртуальну реальність

Про це пише Variety.

Ізраїльська співачка та акторка Ноа Кірел, яка посіла третє місце в пісенному конкурсі "Євробачення-2023", знялась у футуристичному трилері "Диво". Над серіалом, який матиме 8 епізодів, працювали студії Ananey Studios та Yes Studios.

Події серіалу розгортаються у найближчому майбутньому й обертаються навколо смерті 17-річної дівчини Ної, яка, ймовірно, загинула в автокатастрофі. Її батько Авнер, військовий офіцер у відставці, та найкраща подруга Дарія беруться за розслідування та виявляють, що Ноя мала таємне життя у віртуальній реальності.

Wonder ("Диво") - це новий загадковий ігровий додаток віртуальної реальності. Авнер, який здебільшого був відсутній у житті Ної, тепер стикається з низкою приголомшливих відкриттів про свою дочку. Розслідування та спогади про минуле життя Ної поступово розкручують темний ланцюг подій, які призвели до її нічної аварії в пустелі.

Серіал вийде вже цього року на стримінговій платформі Yes TV, а Yes Studios представлятиме "Диво" на міжнародному рівні разом з Ananey Studios від Paramount.

Генеральна директорка Yes Studios Шерон Леві сказала, що "Диво" - серіал, що "не схожий ні на що інше".

"Футуристичний, але заснований на реальності, цей трилер матиме широку привабливість. Але ми особливо віримо, що він стане популярним серед молоді, яка шукає чогось іншого. Цей простір янг-едалт — це те, що ми дуже хотіли дослідити", — зазначила Леві.

Вона додала, що вони знайшли ідеальний серіал, щоб охопити глобальну аудиторію та резонувати з поколінням, "яке захоплене своїми телефонами та, часом, відірване від реального світу".

