Пропагандисти РФ обурилися виділенням держкоштів на фільм режисера, який засудив війну в Україні

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Агентство. Новости".

Російський пропагандист Володимир Соловйов у ток-шоу "Недільний вечір" заявив про необхідність розібратися, яким чином бюджетне фінансування РФ отримала нова екранізація роману Михайла Булгакова "Майстер та Маргарита", знята американо-російським режисером Михайлом Локшиним.

"Зараз усі обговорюють одного режисериська, який частково зняв на американські, частково на державні гроші, які чомусь йому дали, великий твір російського класика, не хочу назвати який. При цьому він у такій гостропамфлетній, в антирадянській, в антиросійській темі! При цьому він ще донатить ЗСУ. І ми так до цього ставимося: ну, гаразд. Серйозно?", – обурився Соловйов, звертаючись до іншої пропагандистки Маргарити Симоньян.

Він закликав серйозно розібратися перед тим, як робити "рішучі висновки" та "прийти до тями".

"Як взагалі ця схема вийшла? Приховали інформацію? Ввели в оману? Провели спецоперацію?", - заявив пропагандист.

Нова екранізація роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" знята американським режисером російського походження Михайлом Локшиним, який народився у США в родині російських емігрантів, навчався у Москві, а потім знов виїхав з Росії. Його фільм вийшов у кінотеатрах Росії та очолив прокат, але у РФ обговорюють не успіх стрічки, а позицію режисера та фінансування фільму.

Локшин з лютого 2022 року відкрито засудив війну Росії в Україні, у соцмережах робив репости новин про перебіг бойових дій, розповідав про фінансову підтримку українських фондів, порівнював путінський режим із нацизмом у Німеччині. Він бажав Україні перемоги, а Росії – виплатити всі репарації. Наразі всі дописи приховані на сторінці у Facebook і доступні лише друзям Локшина.

Фото: Скриншот з Facebook Локшина, який поширюють росЗМІ

У 2021 році Локшин отримав фінансування з держбюджету РФ на створення фільму "Майстер та Маргарита". За даними російських ЗМІ, сума склала від 800 млн рублів (близько $9 млн) до 1,2 млрд рублів (близько $9,4 млн).

Співробітник ВДТРК Андрій Медведєв уточнив, що інформація про донати ЗСУ неточна.

"Ну годі, прямо на підтримку ЗСУ режисер Локшин гроші переказував. Перестаньте. Судячи зі скриншоту, [він переказував гроші] українській документалістці Мілі Жлуктенко. Типу на кіно. А як вона далі цю допомогу витратила, нам невідомо", - зауважив він.

Фото: Скриншот з Facebook Локшина, який поширюють росЗМІ