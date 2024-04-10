Рене Зеллвегер повернеться до головної ролі в новому фільмі про Бріджит Джонс
Дворазова володарка "Оскара" Рене Зеллвегер, виконавиця головної ролі у франшизі про Бріджит Джонс, повернеться до свого персонажа в новому фільмі Universal Pictures
Про це пише Variety.
Студія Universal Pictures зніме четвертий фільм франшизи про Бріджит Джонс, що, як і всі попередні, буде екранізацією роману-бестселера Гелен Філдінг. Стрічка отримала робочу назву "Бріджит Джонс: Втратити розум від хлопця".
Відомо, що до своєї ролі повернеться зірка франшизи американська акторка Рене Зеллвегер. Разом з нею своє повернення підтвердили Г'ю Грант та Емма Томпсон. Вони долучаться до новачків франшизи Чиветела Еджіофора ("12 років рабства", "Реальна любов") і Лео Вудалла ("Білий лотос", "Один день"). Режисером фільму стане Майкл Морріс ("Краще подзвоніть Солу").
Три фільми про Бріджит Джонс ("Щоденник Бріджит Джонс" 2001 року, "Бріджит Джонс: Межі розумного" 2004 року та "Дитина Бріджит Джонс" 2016 року) мали величезний успіх, зібравши понад $760 млн у світовому прокаті.
Уже відомо, що "Бріджит Джонс: На межі розуму" вийде в кінотеатрах по всьому світу та на Peacock у США в День святого Валентина 2025 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.88 Купівля 38.88Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе