Рене Зеллвегер повернеться до головної ролі в новому фільмі про Бріджит Джонс

Про це пише Variety.

Студія Universal Pictures зніме четвертий фільм франшизи про Бріджит Джонс, що, як і всі попередні, буде екранізацією роману-бестселера Гелен Філдінг. Стрічка отримала робочу назву "Бріджит Джонс: Втратити розум від хлопця".

Відомо, що до своєї ролі повернеться зірка франшизи американська акторка Рене Зеллвегер. Разом з нею своє повернення підтвердили Г'ю Грант та Емма Томпсон. Вони долучаться до новачків франшизи Чиветела Еджіофора ("12 років рабства", "Реальна любов") і Лео Вудалла ("Білий лотос", "Один день"). Режисером фільму стане Майкл Морріс ("Краще подзвоніть Солу").

Три фільми про Бріджит Джонс ("Щоденник Бріджит Джонс" 2001 року, "Бріджит Джонс: Межі розумного" 2004 року та "Дитина Бріджит Джонс" 2016 року) мали величезний успіх, зібравши понад $760 млн у світовому прокаті.

Уже відомо, що "Бріджит Джонс: На межі розуму" вийде в кінотеатрах по всьому світу та на Peacock у США в День святого Валентина 2025 року.

