Режисер "Громовержців*" Джейк Шраєр веде переговори з Marvel Studios про зйомки нового фільму про Людей Ікс

Про це пише Deadline.

Джерела повідомляють, що Джейк Шраєр веде ранні переговори щодо режисури нового фільму студії про Людей Ікс. За словами інсайдерів, після зустрічі, що відбулася минулого тижня, Шраєр вважається найкращим вибором для одного з найочікуваніших проєктів Marvel.

Сценарій написав Майкл Леслі, а продюсером став президент Marvel Studios Кевін Файгі.

Студія шукала потрібну людину для виконання режисерських обов'язків, і чітко дала зрозуміти, що не хоче поспішати з цим процесом. Так само Marvel шукала сценариста минулого року.

Джейк Шраєр став найбільш імовірним кандидатом на роль режисера наступного фільму Marvel, коли зʼявилися перші реакції на фільм "Громовержці*". Хоча зустріч Шраєра і Marvel Studios закріпила угоду, керівники студії знали, наскільки режисер любить комікси про Людей Ікс, що також зіграло роль.

Джерела повідомляють, що останніми днями Шраєр почав відмовлятися від роботи, що також вказує на те, що він отримає одну з найбажаніших режисерських пропозицій.

Всесвіт "Люди Ікс" був найпопулярнішою та найприбутковішою інтелектуальною власністю Marvel, яку контролювала Fox, з сімома фільмами та успішною франшизою спін-оффу про Росомаху, в рамках якої вийшло ще три стрічки. Фанати чекали на новий фільм з моменту придбання Disney компанії 20th Century Fox та її бібліотеки у 2019 році.