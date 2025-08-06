Режисер "Хрещеного батька" Френсіс Форд Коппола переніс операцію на серці

Про це пише Reuters.

86-річний американський режисер Френсіс Форд Коппола, відомий створенням фільмів "Хрещений батько", "Розмова", "Дракула", "Апокаліпсис сьогодні", переніс операцію на серці в римській лікарні та почувається добре.

"Коппола пройшов планову процедуру оновлення, яку проводив відомий кардіолог італійського походження доктор Андреа Натале, і відпочиває. Усе добре", – сказав представник режисера у відповідь на повідомлення італійських ЗМІ про те, що режисера госпіталізували.

Коппола є пацієнтом Натале понад 30 років, уточнив його представник.

У вівторок, 5 серпня, режисера госпіталізували до поліклініки Тор Вергата, державної лікарні в столиці Італії. Представник у США відмовився надати будь-які подробиці щодо характеру медичної процедури Копполи, але сказав: "Не було екстреної ситуації. Він поїхав до лікарні на машині. У нього був запланований прийом".

Коппола опублікував в instagram свою фотографію, на якій він виглядає розслабленим та усміхненим, із заспокійливим повідомленням для шанувальників.

"Да Дада (так мене називають мої діти) почувається добре, він скористався нагодою, перебуваючи в Римі, щоб оновити свою 30-річну процедуру фібриляції передсердь разом з її винахідником, чудовим італійським лікарем – доктором Андреа Натале", – підписав він.

Фібриляція передсердь — різновид надшлуночкових тахіаритмій, який характеризується некоординованою електричною активністю передсердь з подальшим погіршенням їхньої скорочувальної функції.

Натале, який зараз є виконавчим директором Техаського інституту серцевої аритмії, є спеціалістом з електрофізіології, який був піонером у кількох методах лікування та пристроях для таких розладів. Коппола був в Італії для представлення свого останнього фільму, науково-фантастичного епосу "Мегалополіс" про прагнення архітектора-візіонера перетворити футуристичну версію Нью-Йорка під назвою Новий Рим на утопічну спільноту.

Фільм, який отримав неоднозначні відгуки та мав труднощі в прокаті після дебюту на Каннському кінофестивалі 2024 року, був представлений на спеціальному показі на кінофестивалі Magna Graecia в Катандзаро, Італія.