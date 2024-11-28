Рінго Старр розповів, хто зіграє його в байопіку про The Beatles

Про це пише The Guardian.

Володар BAFTA, номінант на "Оскар" як найкращий актор другого плану за роль у трагікомедії "Банші Інішерина"зіграє знаменитого барабанщика Рінго Старра в фільмах Сема Мендеса про культовий гурт The Beatles.

"Я вважаю, що це чудово, — відповів 84-річний музикант, коли його запитали про його думки щодо імовірного акторського складу. - Я думаю, що він десь бере уроки гри на барабанах, і, сподіваюся, не надто багато".

Режисер Сем Мендес планує створити чотири фільми про кожного учасника гурту The Beatles.

"Для мене велика честь розповідати історію найвидатнішої рок-групи всіх часів, і я радий кинути виклик поняттю того, що таке похід у кіно", — поділився Мендес.

Права на переказ історії життя та на музику гурту надані живими учасниками The Beatles та спадкоємцями їхніх померлих товаришів по групі.

Попри це, продюсерка Піппа Гаррісон стверджує, що немає нічого, що було б заборонено висвітлювати в фільмах.

Баррі Кіоган - ірландський актор, відомий за ролями у таких фільмах, як "Дюнкерк", "Убивство священного оленя", за які він отримав нагороду ірландського кіно і телебачення за найкращу чоловічу роль другого плану, "Американські тварини", а також за роль Друїґа в кіновсесвіті Marvel. На телебаченні він відомий за драмою "Любов/Ненависть" і мінісеріалом HBO "Чорнобиль".

Раніше повідомлялося, що чотири біографічні фільми розповідатимуть про The Beatles з погляду кожного окремого учасника гурту. Вони будуть повʼязані між собою, щоб якнайповніше "розповісти історію найкращої групи".

Цей проєкт став першим випадком, коли Apple Corps Ltd і The Beatles – Пол Маккартні, Рінго Старр, а також сім’ї Джона Леннона та Джорджа Гаррісона – надали повну історію життя та права на музику для сценарію фільму.

Світовий прокат фільмів заплановано на 2027 рік.

