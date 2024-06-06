Стало відомо, хто зіграє музикантів The Beatles у сольних фільмах про кожного з них
Режисер "Краси по-американськи" та низки фільмів про Джеймса Бонда Сем Мендес створить чотири фільми, у центрі кожного з яких буде окремий учасник гурту The Beatles
Про це пише Screen Rant.
Британський оскароносний режисер Сем Мендес зніме чотири байопіки про музикантів легендарного гурту The Beatles. Повідомляється, що він уже визначився з акторських складом на головні ролі.
Так, 28-річний ірландський актор Пол Мескаль, зірка серіалу "Нормальні люди" та запланованого на листопад цього року фільму "Гладіатор 2" зіграє Пола Маккартні. Джона Леннона зіграє Гарріс Дікінсон, який зʼявлявся у фільмах "Трикутник смутку" та "Там, де співають раки".
Зірка "Дюнкерка" та "Убивства священного оленя" Баррі Кеоган зіграє Рінго Старра, а Чарлі Роу, який знімався у "Рокетмені", — Джорджа Гаррісона. Наразі Sony, яка займатиметься розповсюдженням фільмів Сема Мендеса, цю інформацію ані підтвердила, ані спростувала.
Чотири біографічні фільми розповідатимуть про The Beatles з погляду кожного окремого учасника гурту. Вони будуть повʼязані між собою, щоб якнайповніше "розповісти історію найкращої групи".
Цей проєкт став першим випадком, коли Apple Corps Ltd і The Beatles – Пол Маккартні, Рінго Старр, а також сім’ї Джона Леннона та Джорджа Гаррісона – надали повну історію життя та права на музику для сценарію фільму.
Світовий прокат фільмів заплановано на 2027 рік.
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