Стало відомо, хто зіграє музикантів The Beatles у сольних фільмах про кожного з них

Про це пише Screen Rant.

Британський оскароносний режисер Сем Мендес зніме чотири байопіки про музикантів легендарного гурту The Beatles. Повідомляється, що він уже визначився з акторських складом на головні ролі.

Так, 28-річний ірландський актор Пол Мескаль, зірка серіалу "Нормальні люди" та запланованого на листопад цього року фільму "Гладіатор 2" зіграє Пола Маккартні. Джона Леннона зіграє Гарріс Дікінсон, який зʼявлявся у фільмах "Трикутник смутку" та "Там, де співають раки".

Зірка "Дюнкерка" та "Убивства священного оленя" Баррі Кеоган зіграє Рінго Старра, а Чарлі Роу, який знімався у "Рокетмені", — Джорджа Гаррісона. Наразі Sony, яка займатиметься розповсюдженням фільмів Сема Мендеса, цю інформацію ані підтвердила, ані спростувала.

Чотири біографічні фільми розповідатимуть про The Beatles з погляду кожного окремого учасника гурту. Вони будуть повʼязані між собою, щоб якнайповніше "розповісти історію найкращої групи".

Цей проєкт став першим випадком, коли Apple Corps Ltd і The Beatles – Пол Маккартні, Рінго Старр, а також сім’ї Джона Леннона та Джорджа Гаррісона – надали повну історію життя та права на музику для сценарію фільму.

Світовий прокат фільмів заплановано на 2027 рік.

