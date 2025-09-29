Розпочалося виробництво історичного фільму "Слово о полку Ігоря" — першої екранізації давньоукраїнського епосу

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі проєкту.

Уперше за понад 800 років памʼятка давньоукраїнської літератури "Слово о полку Ігоревім" оживе на великому екрані. Режисер фільму Тарас Томенко має на меті "повернути вкрадений росіянами епос XII століття в український контекст і донести світу, що наша культура має свій унікальний голос".

Наразі триває етап розробки проєкту. До команди вже долучилися сучасні митці, історики й кінематографісти, які мають на меті оживити стародавній текст, що понад 800 років зберігає силу й актуальність для українців.

Продюсерами виступають Світлана Яцинич ("Я.Ніна", "Як там Катя?") та Максим Асадчий ("Поводир", "Довбуш"), а режисером — Тарас Томенко ("Будинок "Слово". Нескінчений роман"), який у співавторстві з Костянтином Коновалим ("Той, хто пройшов крізь вогонь", "Фортеця Хаджибей") працює над сценарієм майбутньої стрічки.

"Росія намагається переписати минуле, але українська культура має власний голос. Наш фільм — це акт спротиву і водночас доказ, що наша історія належить нам. І жодна імперія не здатна стерти те, що викарбуване в серці українського народу", — прокоментувала продюсерка фільму Світлана Яцинич.

"Слово о полку Ігоревім" є неоціненною пам’яткою давньоукраїнської та європейської літератури, що стоїть поряд з французькою "Піснею про Роланда" та німецькою "Піснею про Нібелунгів". Саме тому вкрай важливо повернути твір в український культурний контекст і показати його живий зв’язок із сьогоденням. А кіно — чудовий інструмент, щоб розказати цю героїчну історію широкій аудиторії в новому сучасному форматі: динамічному, емоційному та візуально потужному, вважають у команді проєкту.

"Саме зі "Слова о полку Ігоревім" почалася системна фальсифікація історії через привласнення української культури, яку Росія видавала за свою. У поемі розповідається про похід князя Ігоря на половців. Якщо подивитися на карту сучасної України, місця цього походу повністю збігаються з теперішньою лінією фронту: Чернігів, Курськ, Рильськ, Покровськ і Донецьк. 800 років протистояння з ворогом триває. І сьогодні ми маємо повернути свою історію, своїх героїв, свій епос, своє Слово", — поділився режисер Тарас Томенко.

Творці фільму активно працюють над створенням концепції та сценарію, а вже незабаром презентують перший тизер.

Події фільму розгортатимуться в 1185 році. Князь Ігор очолює похід на кумано-половецькі землі, всупереч давньому пророцтву, яке передбачає його загибель. Під час походу він потрапляє в пастку хана Кончака, його дружину оточують половці, а сам Ігор потрапляє в полон. У полоні князь стикається з моральними та фізичними випробуваннями, відмовляється зректися Батьківщини та сім’ї, перемагає наймогутнішого батира Сходу.