Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Розпочалося виробництво історичного фільму "Слово о полку Ігоря" — першої екранізації давньоукраїнського епосу

Розпочалося виробництво історичного фільму "Слово о полку Ігоря" — першої екранізації давньоукраїнського епосу

Дар'я Тарасова
29 вересня, 2025 понедiлок
11:55
Кіно

Компанії "САЛАМЕЯ Фільм" і "ПРОНТО Фільм" оголосили про старт виробництва масштабного кінопроєкту "Слово о полку Ігоря", що екранізує однойменний епос XII століття

Зміст

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі проєкту.

Уперше за понад 800 років памʼятка давньоукраїнської літератури "Слово о полку Ігоревім" оживе на великому екрані. Режисер фільму Тарас Томенко має на меті "повернути вкрадений росіянами епос XII століття в український контекст і донести світу, що наша культура має свій унікальний голос".

Наразі триває етап розробки проєкту. До команди вже долучилися сучасні митці, історики й кінематографісти, які мають на меті оживити стародавній текст, що понад 800 років зберігає силу й актуальність для українців.

Продюсерами виступають Світлана Яцинич ("Я.Ніна", "Як там Катя?") та Максим Асадчий ("Поводир", "Довбуш"), а режисером — Тарас Томенко ("Будинок "Слово". Нескінчений роман"), який у співавторстві з Костянтином Коновалим ("Той, хто пройшов крізь вогонь", "Фортеця Хаджибей") працює над сценарієм майбутньої стрічки.

"Росія намагається переписати минуле, але українська культура має власний голос. Наш фільм — це акт спротиву і водночас доказ, що наша історія належить нам. І жодна імперія не здатна стерти те, що викарбуване в серці українського народу", — прокоментувала продюсерка фільму Світлана Яцинич.

"Слово о полку Ігоревім" є неоціненною пам’яткою давньоукраїнської та європейської літератури, що стоїть поряд з французькою "Піснею про Роланда" та німецькою "Піснею про Нібелунгів". Саме тому вкрай важливо повернути твір в український культурний контекст і показати його живий зв’язок із сьогоденням. А кіно — чудовий інструмент, щоб розказати цю героїчну історію широкій аудиторії в новому сучасному форматі: динамічному, емоційному та візуально потужному, вважають у команді проєкту.

"Саме зі "Слова о полку Ігоревім" почалася системна фальсифікація історії через привласнення української культури, яку Росія видавала за свою. У поемі розповідається про похід князя Ігоря на половців. Якщо подивитися на карту сучасної України, місця цього походу повністю збігаються з теперішньою лінією фронту: Чернігів, Курськ, Рильськ, Покровськ і Донецьк. 800 років протистояння з ворогом триває. І сьогодні ми маємо повернути свою історію, своїх героїв, свій епос, своє Слово", — поділився режисер Тарас Томенко.

Творці фільму активно працюють над створенням концепції та сценарію, а вже незабаром презентують перший тизер.

Події фільму розгортатимуться в 1185 році. Князь Ігор очолює похід на кумано-половецькі землі, всупереч давньому пророцтву, яке передбачає його загибель. Під час походу він потрапляє в пастку хана Кончака, його дружину оточують половці, а сам Ігор потрапляє в полон. У полоні князь стикається з моральними та фізичними випробуваннями, відмовляється зректися Батьківщини та сім’ї, перемагає наймогутнішого батира Сходу.

12:21
Україна вдарила ракетами по підприємству у Брянській області, що виготовляє базові елементи для військової техніки РФ
12:13
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Поводження росіян з окупованими територіями можна розподілити на три великі блоки, - Андрющенко
12:02
OPINION
Томагавки для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
11:29
Ексклюзив
Ірина Фріз
Ми бачимо неодносторонню динаміку, не лише виїжджають, - нардепка Фріз про дозвіл виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років
11:28
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Британії можуть дозволити постійне проживання лише суспільно цінним мігрантам, а лідери ЄС наполягають на трансформації його у військову силу. Акценти світових ЗМІ 29 вересня
11:26
PR
освіта
Навчання в Словаччині з Postupai - шанс для українських абітурієнтів
11:16
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло через хмарну погоду: ситуація в енергосистемі 29 вересня
10:53
Українські воїни FPV-дроном знищили російський Мі-28
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:00
OPINION
Молдова – гарна школа для всіх країн Європи
09:53
Оновлено
Молдова, вибори
На парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія PAS (50%) перемогла проросійський блок комуністів та соціалістів (24%)
09:50
Ексклюзив
Найбільше атак з повітря, БПЛА залітають на 10-20 км, - у 28-ій ОМБр розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку
09:43
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Після короткої підготовки у таборах - на фронт: Андрющенко розповів, як РФ перекидає на Донеччину нових мобілізованих
09:30
Ексклюзив
Пьотр Кашувара
Люди не свідомі того, наскільки важлива пропаганда, - польський журналіст Кашувара
09:23
Ексклюзив
Атако дронів на Кремль
Люди чекають ударів по Червоній площі, але для нас головне не піти шляхом Ізраїлю, - інвестбанкір Фурса
08:50
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Шахтар" розтрощив "Рух", "Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
08:20
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 136 боїв: найважче на Покровському напрямку
08:01
OPINION
Угорщину слід вигнати з ЄС та НАТО
08:00
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Росіяни знову хочуть відвернути увагу від України": польський журналіст Кашувара про провокації РФ у Європі
07:52
ЗСУ, зброя
За добу війни РФ втратила 7 танків, засіб ППО та 1080 військових
07:37
Дональд Трамп
Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог
07:33
Огляд
Військова Європа
Російські винищувачі та "невідомі" дрони в ЄС: чи готова Європа до протистояння у гібридній війні
06:17
Трамп заявив, що отримав дуже хорошу реакцію на свою пропозицію щодо перемир'я в Газі
05:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: куди рухались дрони
01:05
Під час атаки 28 вересня РФ знищила цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri на Одещині
00:50
Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Нетаньягу хоче обговорити із Трампом новий план США щодо припинення війни у Газі
00:50
евакуація воїна
Медики "Люті" провели першу в Україні надшвидку евакуацію пораненого воїна
2025, неділя
28 вересня
23:51
свобода слова преса
Низка міжнародних ЗМІ взяла участь у престурі від міноборони РФ на окуповані території. МЗС України відреагувало
23:08
Палаюча церква у Гранд-Бланці (Мічіган, США)
Чоловік влаштував стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, після – там сталася пожежа. Загинула людина, є поранені
22:01
Свічка пам'яті
Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка
21:45
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян
21:39
гроші, бюджет
Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"
21:06
Ексклюзив
Президентка Молдови Мая Санду
Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
21:01
Молдова референдум
Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня
20:53
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
20:33
Володимир Зеленський
Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі
20:05
OPINION
Смерть Кеосаяна: чому можна і варто розлюднюватися
19:58
віце-президент США Джей Ді Венс
Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса
19:46
Оновлено
Прильоти у Білгороді (вечір неділі, 28.09.2025)
Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
19:26
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
