Секрет "Трьох": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Троє"

У кінотеатрах з 21 серпня

Український історичний пригодницький фільм режисера Івана Кравчишина та тему подій 1917-1921 років в Україні. Перший такий український фільм у жанрі вестерн. "Через історію трьох відчайдухів, сповнену бійок, перегонів та перестрілок, кіно вшановує відвагу українців та нагадує — і тоді, і зараз ворог залишився тим самим", - резюмують про фільм. Зйомки проходили у Старокостянтинові, який за час повномасштабного вторгнення став знаковим для українців місцем, на Лисій горі у Києві та в Самчиках. Уперше фільм показали у межах фестивалю глядацького кіно "Миколайчук OPEN" у Чернівцях. Стверджують, що стрічка, а в якій задіяно багато автентичного історичного інвентаря, повністю відповідає заявленому жанру, з добротно прописаними образами героїв, яким, щоправда, трохи бракує виписаних діалогів та глибшого опрацювання. Але тим не менше це добрий старт для розвитку жанру на українському грунті.

"Події фільму "Троє" відбуваються у проміжку 1917-1921 в Україні, під час боротьби за незалежність, - анонсують фільм. - Червоноармійський конвой перевозитиме чимало грошей, і двоє махновців влаштовують засідку, аби його пограбувати. Усе йде не зовсім за планом, і окрім грошей хлопці забирають з собою ще й полоненого командира панцирника. Тепер вже троє різних чоловіків мають об'єднатися, перетворившись з ворогів на побратимів, аби разом боротися проти червоноармійців".

У ролях Артемій Єгоров, Роман Ясіновський, Євген Піднебесний, Аліна Коваленко та ін.

"Заручник"

На Netflix з 21 серпня

Британський політичний трилер-мінісеріал, який претендує стати одним із найнапруженіших у серпні. Через міжнародні підтексти та особисті історії людей такий жанр кіно загалом не страждає на брак глядацької уваги, а якщо ще наділений динамічним сюжетом та достатньою кількістю його поворотів і – насамперед - чудовим акторським ансамблем ( а тут усе це є), то, можна стверджувати, що це кіно запрограмоване на успіх.

Отож "чоловіка британської прем’єр-міністерки викрадають. Президентка Франції починає отримувати погрози. Обидві політикині постають перед неможливим вибором".

У ролях: Сюранна Джонс, Жюлі Дельпі, Корі Мілкріст, Лусіан Мсаматі та ін.

"Миротворець" ( 2 сезон)

На Max з 21 серпня

Продовження хітового серіалу за коміксами DC - супергеройської чорної комедії від Джеймса Ганна. Відтворюючи все, що робило перший сезон таким особливим, серіал цього разу розповідає зовсім нову історію з напрочуд чудовим мультиверсальним поворотом. Жартів та крові знову чимало, але цього разу вони не домінують, а режисер навіть у концепції мультивсесвіту знаходить емоційний резонанс, що часто для таких ( навіть мега популряних) історій є проблемою. Треба віддати належне Джеймсу Ганну і тому, як він створює своїх персонажів, змушуючи вболівати за найбезглуздіших та далеких від ідеалу героїв. Відтак цей серіал деякі критики уже назвали найкреативнішим на нині супергеройським серіалом, який не має жодних обмежень та готовий досліджувати кожну кролячу нору, яка виникає на його шляху. Маючи чітке бачення історії своїх персонажів, Ганн дав можливість Джону Сіну ( який очолив зоряний акторський склад) продемонструвати в цьому серіалу найкращу гру у його акторській кар'єрі.

У ролях Джон Сіна, Френк Грілло, Дженніфер Голланд, Даніель Брукс, Фредді Строма та ін

"Одне ціле"

У кінотеатрах з 21 серпня

Австрало-американський фільм в жанрі боді-горора з елементами чорної комедії, що майже всуціль захопив критиків після прем'єри на престижному кінофестивалі "Санденс" та спричинив у них бажання проводити паралелі з суперуспішним боді-горором "Субстанція", режисерка якого Коралі Фаржа стала єдиною режисеркою-жінкою, яку номінували на "Оскар". Однак якщо "Субстанція" розповідає про жах старіння в суспільстві, одержимому молодістю, то "Одне ціле" - про жах перебування у стосунках, які вичерпали себе. "Обидва фільми, - пишуть критики, - використовують тіло як символічне поле битви, наважуючись турбувати не лише тим, що вони показують, а й тим, які почуття вони змушують нас відчувати ".

Стрічка "Одне ціле" - повнометражний режисерський дебют актора Майкла Шенкса (серіал "Зоряна брама"). Демонструючи незвичайну чутливість до поєднання фантастичного з емоційним, він відмовляється пропонувати прості відповіді і зрештою, наводить на думку, що має значення насправді не надприродна причина, а суто людські дії. Цікаво, що токсичну пару зіграли Дейв Франко та Елісон Брі, які одружені в реальному житті

"Невдаха-музикант Тім та його дівчина, вчителька Міллі — пара у взаємозалежних стосунках, які тягнуться вже не перший рік. Жертвуючи своєю нереалізованою кар'єрою Тім йде на поступки, коли Міллі пропонують нову роботу. Замислюючись про розрив, пара дає коханню ще один шанс. Ним стає переїзд до заміського будинку, оточеного загадковими лісами. Сила, яку приховують ці безпросвітні хащі, викривлює ставлення пари один до одного, починає змінювати їхні тіла і ставить під питання будь-який здоровий глузд".

У ролях Дейв Франко, Елісон Брі, Деймон Геріман

"Вторгнення" ( 3 сезон)

На Apple TV+ з 22 серпня

Продовження науково-фантастичного драматичного серіалу від номінанта на премію "Оскар" та дворазового номінанта на премію "Еммі" продюсера Саймона Кінберга (фільми "Люди Ікс", "Дедпул", "Марсіанин") та Девіда Вейла. Фанати цього серіалу чекали майже два роки підтвердження від Apple про вихід третього сезону. І ось, нарешті! Після світового дебюту цей серіал отримав схвальні відгуки за "підвищення ставок" з кожним сезоном, а також за майстерну операторську роботу, яка "передає красу та моторошність" вторгнення інопланетян. Попри те, що дехто звертає увагу на проблему з темпом оповіді у третьому сезоні, історія все ж захоплює, демонструючи, що світло може бути в кінці тунелю навіть тоді, якщо тунель видається дуже стрімким і нескінченним.

Отож події розгортаються в режимі реального часу очима п'яти звичайних людей з різних куточків світу, які намагаються зрозуміти хаос, що розгортається навколо них. Намагаючись впоратися з реаліями руйнівного вторгнення інопланетян, ці люди, врешті- решт не просто зустрічаються, а вимушені об’єднати зусилля, щоб врятувати людство. Відтак формуються нові стосунки, старі взаємини ставляться під сумнів і навіть руйнуються, оскільки персонажі повинні стати командою, поки не стало занадто пізно.

У ролях Гольшіфте Фарахані, Індія Браун, Шіолі Куцуна та ін.