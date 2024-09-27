"Серце розривається": Френсіс Коппола назвав абсурдною реальністю війну в Україні
Культовий режисер і сценарист Френсіс Форд Коппола вважає, що Володимир Путін не божевільний, а війну могло би зупинити одне слово зі справжнім значенням "стоп"
Про це він сказав у інтервʼю "Українській правді".
Американський режисер, лауреат премій "Оскар" Френсіс Форд Коппола ще у 2022 році підтримав Україну, вийшовши на церемонію зі значком з американським та українським прапорами. Свою промову на найпрестижнішій премії він завершив словами Viva Ukraine!
Висловлюючись про розвʼязану Росією війну в Україні, він зазначив, що не може давати якихось оцінок.
"Але я можу сказати, що моє серце розривається від того, що відбувається в цій абсурдній реальності сьогоднішнього світу, і я не можу мовчати про це. У своєму житті я зустрічався і з Путіним, і з Зеленським. І я знаю, про що говорю, коли кажу, що, якби було сказане одне слово – одне слово зі справжнім значенням "стоп", – війну було б зупинено. Різниця між НАТО і російськими силами у 25 разів більша [на користь НАТО]. І Путін не є божевільним, навіженим. Якби хтось сказав "стоп" – і справді мав це на увазі, – він би зупинився", - зазначив Коппола.
Він уточнив, за яких обставин зустрічався з президентом України.
"У вересні 2021-го мені зателефонували та повідомили, що президент Зеленський разом зі своїм урядом перебуває у Вашингтоні з візитом до президента Байдена. І, звісно, всі вони люблять "Хрещеного батька". Тож ми організували обід для українського уряду в моєму виноробному господарстві Inglenook у Каліфорнії. Зеленський був досить сором'язливим, ви б тоді й не здогадалися, що він стане таким героєм", - додав режисер.
В український прокат вийшла стрічка Копполи "Мегалополіс". На початку вересня вийшов трейлер фантастичного блокбастера, який режисер створював із 1980-х років.
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