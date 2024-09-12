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Зʼявився фінальний трейлер "Мегалополіса" Копполи, попередній відкликали через скандал

Дар'я Тарасова
12 вересня, 2024 четвер
13:48
Кіно "Мегалополіс"

Вийшов український трейлер фантастичного блокбастера Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс", який режисер створював з 1980-х років

Зміст

Трейлер оприлюднили на YouTube Adastra Cinema.

Компанія Adastra Cinema показала фінальний трейлер фантастичного фільму від лауреата п’яти премій "Оскар" Френсіса Форда Копполи "Мегаполіс". Стрічка, премʼєра якої відбулася цьогоріч на Каннському кінофестивалі, вийде в український прокат 26 вересня.

Цезар Катіліна, якого грає Адам Драйвер, - геніальний архітектор та митець, який вміє зупиняти час та бачити крізь виміри. Він мріє створити Мегалополіс на руїнах занедбаної Імперії - колишнього Нью-Йорка, що потерпає від беззаконня, свавілля та корупції. Катіліна  - частина Імперії, проте його гнітить питання: чи гідне суспільство Імперії порятунку?

"Доля Риму переслідує сучасний світ, який не може розв'язати соціальні проблеми в цій епічній історії про політичні амбіції, геніальність і конфліктну любов", - йдеться в офіційному синопсисі.

"Мегалополіс" створювався десятиліттями, і він отримав багато неоднозначних відгуків після своєї прем'єри на Каннському кінофестивалі. Останнім часом він також потрапив під пильну увагу через імовірну неналежну поведінку на знімальному майданчику після того, як у мережу просочилися відеозаписи, на яких Коппола обіймає і цілує статистів під час сцени в клубі. 

Наприкінці серпня студія Lionsgate видалила трейлер нового фільму Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс" після того, як її звинуватили в тому, що згадані у ролику цитати критиків Полін Кейл та Роджера Еберта були сфабриковані.

Студія додала сфабриковані цитати в трейлер, щоб начебто підкреслити критичні розбіжності між такими класичними фільмами, як "Хрещений батько" й "Апокаліпсис сьогодні", та новою стрічкою "Мегалополіс".

Новий фантастичний фільм Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс", сценарій до якого він написав ще в 1980-х роках, вийде в український прокат 26 вересня. 13 серпня вийшов перший офіційний трейлер українською.

Сценарій до "Мегалополіса" Коппола написав у 1980-х роках і нарешті довів фільм до завершення, вклавши в проєкт понад $100 млн власних грошей. Коппола часто називає свій фільм невимовною загадкою. 

Теги:
Культура
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