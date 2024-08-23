Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Скандал з трейлером "Мегалополіса": Lionsgate сфабрикувала цитати критиків про новий фільм Копполи

Скандал з трейлером "Мегалополіса": Lionsgate сфабрикувала цитати критиків про новий фільм Копполи

Дар'я Тарасова
23 серпня, 2024 п'ятниця
10:11
Кіно "Мегалополіс"

Студія Lionsgate видалила трейлер нового фільму Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс" після того, як її звинуватили в тому, що згадані у ролику цитати критиків були сфабриковані

Зміст

Про це пише Associated Press.

Студія Lionsgate оприлюднила у середу трейлер до фільму Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс", який містив цитати критиків Полін Кейл та Роджера Еберта про інші фільми видатного режисера, які насправді не з'являлися в їхніх оглядах. 

"Lionsgate негайно відкликає наш трейлер до фільму "Мегалополіс". Ми щиро просимо вибачення в критиків, а також Френсіса Форда Копполи та American Zoetrope за цю непробачну помилку в нашому процесі перевірки. Ми схибили. Нам шкода", - заявив представник Lionsgate у коментарі The Associated Press.

Студія додала сфабриковані цитати в трейлер, щоб начебто підкреслити критичні розбіжності між такими класичними фільмами, як "Хрещений батько" й "Апокаліпсис сьогодні", та новою стрічкою "Мегалополіс".

У трейлері Lionsgate приписала Полін Кейл цитату про те, що "Хрещений батько" був "зменшений своєю артистичністю". Але Кейл любила "Хрещеного батька", і ця фраза не була вжита в її огляді фільму для The New Yorker у березні 1972 року. Еберт також не писав, що "Дракула" 1992 року від Копполи був "тріумфом стилю над змістом". Цитати Рекса Ріда та Вінсента Кенбі про "Апокаліпсис сьогодні" також не з'являлися в їхніх оглядах.

"Мегалополіс" створювався десятиліттями, і він отримав багато неоднозначних відгуків після своєї прем'єри на Каннському кінофестивалі. Останнім часом він також потрапив під пильну увагу через імовірну неналежну поведінку на знімальному майданчику після того, як у мережу просочилися відеозаписи, на яких Коппола обіймає і цілує статистів під час сцени в клубі. 

Новий фантастичний фільм Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс", сценарій до якого він написав ще в 1980-х роках, вийде в український прокат 26 вересня. 13 серпня вийшов перший офіційний трейлер українською.

Сценарій до "Мегалополіса" Коппола написав у 1980-х роках і нарешті довів фільм до завершення, вклавши в проєкт понад $100 млн власних грошей. Коппола часто називає свій фільм невимовною загадкою. 

"Доля Риму переслідує сучасний світ, який не може розв'язати соціальні проблеми в цій епічній історії про політичні амбіції, геніальність і конфліктну любов", - йдеться в офіційному синопсисі.

Теги:
Культура
скандал
Читайте також:
путін
Автор Влад Дідусь
21 серпня, 2024 середа
"Створюють розкол між тими, хто в Україні і хто поїхав": у ЦПД розповіли про діяльність російських агентів за кордоном
Автор Дар'я Тарасова
22 серпня, 2024 четвер
Klavdia Petrivna скасувала шоу, на якому планувала розкрити своє обличчя 
російські полонені, полон
Автор Віталій Бесараб
21 серпня, 2024 середа
"Найбільше чинять опір офіцери": командир взводу 3-го батальйону "Нахтігаль" Галамай про полонених росіян на Курщині
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.54
    Продаж 46.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 серпня
11:05
OPINION
Галина Пагутяк
Невидима кров на українському прапорі
10:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
Росіяни намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська, - DeepState
10:53
СБУ затримала коригувальника подвійного удару "іскандерами" по Одесі, йому загрожує довічне
10:52
"Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий"
"Жадан і Собаки" випустили альбом "Злий" у ювілей письменника та День Харкова
10:26
Австралія випустила поштову марку на підтримку України
10:10
Латвія
Латвія передасть Україні 1400 дронів, - міністр оборони Спрудс
10:02
OPINION
Павло Вернівський
Про змінність криз та ейфорії під час війни
10:00
23 серпня - День Державного прапора України та міжнародний день пам’яті жертв сталінізму і нацизму
09:54
Ексклюзив
окупанти
Якщо ворог захопить Покровськ, ми втратимо ще один логістичний шлях, - майор НГУ Кожубенко
09:53
Оновлено
На вулицях окупованого Донецька партизани намалювали прапори України
09:50
Оновлено
паром Кондор Трейдер
ВМС України підтвердили ураження порома в російському порту "Кавказ"
09:38
Навчитися розвідці з відкритих джерел: Мінцифра представила серіал "Школа OSINT"
09:30
Партнерський матеріал
Відновлення після удару дронами: як "Імперіал Тобакко" вистояв під час війни. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"
09:23
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Минулої доби на фронті відбулося 144 боєзіткнення: понад третина - на Покровському напрямку
09:11
Ексклюзив
нова каховка
У Новій Каховці майже немає лікарів, ворог вивіз усе медобладнання, - мер про життя цивільних в окупації
09:02
Прем'єр Індії Моді
Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва
09:00
Партнерський матеріал
Урожаї під обстрілами: як міжнародна компанія підтримує українських фермерів під час війни. Спецпроєкт "День незалежності. Світлі люди в темні часи. Бізнес"
08:30
обстріл, ППО
Вночі РФ атакувала Україну двома "іскандерами" та 16 БПЛА: що збила українська ППО
08:21
Китай
Китай і Білорусь домовилися посилити економічну співпрацю
08:02
OPINION
Олексій Петров
Одні країну боронять, а інші на ній їздять…
08:00
Ексклюзив
мамонт
Існували 10-12 тис. років тому: як у Запоріжжі знайшли кістки мамонта і що робитимуть з ними археологи. Фоторепортаж Еспресо
07:47
втрати росіян
ППО, 1190 військових, 45 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:39
Камала Гарріс
Гарріс прийняла номінацію та пообіцяла тверду підтримку України в разі перемоги на виборах
07:20
Бундестаг
На уряд Німеччини тиснуть щодо припинення допомоги Україні, - NYT
07:19
Білий дім
США готують військову допомогу Україні до Дня Незалежності на $125 млн, - AP
06:51
ДТП
У Малаві пасажирський автобус врізався в бензовоз: загинули 26 людей, у тому числі дві дитини
06:39
Оновлено
Козача Лопань
Удар РФ по Козачій Лопані: під завалами сільради виявили двох загиблих, рятувальну операцію завершено
06:21
Оновлено
ракета Х-59
Окупанти атакували Богодухівський район Харківщини: загинув чоловік, серед постраждалих - підліток
04:52
Віктор Циганков, збірна України
Лідер збірної України може проміняти Лігу чемпіонів на АПЛ
03:45
Студенти
"Українські чоловіки не зможуть вступити на бюджет в університет": російські фейки за 22 серпня
02:55
ЗСУ
Сили оборони досягнули успіху біля Нововодяного, - DeepState
01:58
Російські окупанти, Крим
У Криму партизани виявили спецтехніку бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту
01:26
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакує Україну ракетами та БПЛА: на Сумщині лунали вибухи, ППО працювала на Черкащині
01:12
"Енергетична безпека": 40 країн ухвалили комюніке в рамках реалізації Формули миру
00:53
"Кривбас" - "Бетіс", Ліга конференцій
"Кривбас" програв "Бетісу" у матчі плей-офф Ліги конференцій
00:44
НАТО
НАТО посилило охорону авіабази в німецькому Гайленкірхені через імовірну загрозу
00:20
Оновлено
ФК Карпати
Кубок України: результати усіх матчів третього попереднього раунду
00:09
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги в Лозанні
2024, четвер
22 серпня
23:34
Пентагон
"Політика США дозволяє Україні вести вогонь у відповідь": у Пентагоні прокоментували Курську операцію
23:11
Павло Лебідь, Паша "Мерседес"
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV