Скандал з трейлером "Мегалополіса": Lionsgate сфабрикувала цитати критиків про новий фільм Копполи

Про це пише Associated Press.

Студія Lionsgate оприлюднила у середу трейлер до фільму Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс", який містив цитати критиків Полін Кейл та Роджера Еберта про інші фільми видатного режисера, які насправді не з'являлися в їхніх оглядах.

"Lionsgate негайно відкликає наш трейлер до фільму "Мегалополіс". Ми щиро просимо вибачення в критиків, а також Френсіса Форда Копполи та American Zoetrope за цю непробачну помилку в нашому процесі перевірки. Ми схибили. Нам шкода", - заявив представник Lionsgate у коментарі The Associated Press.

Студія додала сфабриковані цитати в трейлер, щоб начебто підкреслити критичні розбіжності між такими класичними фільмами, як "Хрещений батько" й "Апокаліпсис сьогодні", та новою стрічкою "Мегалополіс".

У трейлері Lionsgate приписала Полін Кейл цитату про те, що "Хрещений батько" був "зменшений своєю артистичністю". Але Кейл любила "Хрещеного батька", і ця фраза не була вжита в її огляді фільму для The New Yorker у березні 1972 року. Еберт також не писав, що "Дракула" 1992 року від Копполи був "тріумфом стилю над змістом". Цитати Рекса Ріда та Вінсента Кенбі про "Апокаліпсис сьогодні" також не з'являлися в їхніх оглядах.

"Мегалополіс" створювався десятиліттями, і він отримав багато неоднозначних відгуків після своєї прем'єри на Каннському кінофестивалі. Останнім часом він також потрапив під пильну увагу через імовірну неналежну поведінку на знімальному майданчику після того, як у мережу просочилися відеозаписи, на яких Коппола обіймає і цілує статистів під час сцени в клубі.

Новий фантастичний фільм Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс", сценарій до якого він написав ще в 1980-х роках, вийде в український прокат 26 вересня. 13 серпня вийшов перший офіційний трейлер українською.

Сценарій до "Мегалополіса" Коппола написав у 1980-х роках і нарешті довів фільм до завершення, вклавши в проєкт понад $100 млн власних грошей. Коппола часто називає свій фільм невимовною загадкою.

"Доля Риму переслідує сучасний світ, який не може розв'язати соціальні проблеми в цій епічній історії про політичні амбіції, геніальність і конфліктну любов", - йдеться в офіційному синопсисі.