Вийшов український трейлер нового фільму Френсіса Копполи "Мегалополіс"

Про це повідомляють на сторінці у facebook кінодистрибуційної компанії ADASTRA CINEMA.

Зʼявився перший офіційний трейлер нового фільму легендарного американського кінорежисера, володаря 5 премій "Оскар" Френсіса Форда Копполи "Мегалополіс". Це епічний науково-фантастичний драматичний фільм 2024 року. Коппола сам написав сценарій до стрічки, а також став режисером і продюсером.

Сюжет розповідає про Цезаря Катіліну - геніального архітектора-візіонера та митця, який вміє зупиняти час, та бачити крізь виміри. Він мріє створити Мегалополіс на руїнах занедбаної Імперії - колишнього Нью-Йорка, що потерпає від беззаконня, свавілля та корупції. Катіліна вважає, що його варіант майбутнього – єдино правильний, але стикається з жорстким спротивом своїй місії тими, хто процвітає посеред неминучого кінця. Його гнітить питання: чи гідне суспільство Імперії порятунку.

В українському прокаті фільм стартує 26 вересня.

Головну роль у стрічці виконав Адам Драйвер - зірка "Феррарі", "Дому Гуччі" та франшизи "Зоряні війни". У фільмі також знялися Шая Лабаф (франшиза "Трансформери", "Лють", "Волл-Стріт: Гроші не сплять"), Наталі Емманюель (франшиза "Форсаж", "Гра престолів", "Білий лотос"), Джанкарло Еспозіто ("Ебігейл", "Мандалорець", "Пуститися берега", "Краще подзвоніть Солу"), Лоуренс Фішберн ("франшизи "Матриця", "Джон Вік", "Льодовий дрифт"), Джон Войт ("Фантастичні звірі", "Рей Донован"), Джейсон Шварцман ("Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", "Астероїд-Сіті", "Фарго").

Сценарій до "Мегалополіса" Коппола написав у 1980-х роках і нарешті довів фільм до завершення, вклавши в проєкт понад $100 млн власних грошей. Коппола часто називає свій фільм невимовною загадкою.

"Доля Риму переслідує сучасний світ, який не може розв'язати соціальні проблеми в цій епічній історії про політичні амбіції, геніальність і конфліктну любов", - йдеться в офіційному синопсисі.