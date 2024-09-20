Сила "Да Вінчі": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Да Вінчі"

У кінотеатрах з 19 вересня

Цей документальний фільм створив у пам'ять про видатного добровольця з Прикарпаття Дмитра Коцюбайла (який загинув 7 березня 2023 року в бою за Бахмут) режисер Володимир Сидько, записавши спогади про Героя України і командира 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" його родичів та побратимів, зокрема, й Головнокомандувача ЗСУ у 2021-2024 роках Валерія Залужного. До фільму увійшли унікальні відеозаписи друзів, які не публікувалися раніше. Режисер не лише окреслив біографію Дмитра, а й спробував показати, як молодому юнакові вдалося створити один із найефективніших підрозділів на фронті. Стрічка про першого добровольця, якому прижиттєво присвоїли звання "Герой України" - це історія справжньої мужності, самопожертви та патріотизму. Фільм, де художні елементи поєднані з інтерв'ю та документальними матеріалами, покликаний не лише розповісти, а й надихнути.

"Талановитий хлопець з Прикарпаття навчався в Івано-Франківську на художника, саме тому його позивний Да Вінчі, - нагадують в анонсі біографію героя. - Дмитро Коцюбайло відстоював справедливість на Майдані під час Революції Гідності, а з початком війни, 18-річним хлопцем, вирушив на фронт. У 2021 році Дмитро став першим добровольцем, який був за життя удостоєний звання Героя України. Навесні 2022 року очолювану ним з 2016 року штурмову роту перетворено на окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі". Батальйон брав участь у багатьох боях. Останнім для Дмитра став бій за Бахмут навесні 2023 року".

"Геллбой: Горбань"

У кінотеатрах з 19 вересня

Ці фентезійні жахи та бойовик є четвертим повнометражним фільмом про персонажа та третім перезавантаженням історії. Двох попередніх Гелбоїв втілювали Рон Перельман (у 2004 та 2008 роках) та Девід Гарбор (у 2019). Творцем персонажа є Майк Міньола, який брав участь у створенні сценарію до фільму. Кількість написаних ним коміксів про персонажа доходить до 200, перший із яких вийшов у світ у 1994 році, останній – у 2024. Цього разу режисерське крісло посів Брайан Тейлор ("Адреналін"). А на головну роль запросили 37-річного Джека Кесі ("Дедпул 2").

Отож події фільму відбуваються у 1950-х роках. Бюро паранормальних досліджень і захисту бере на роботу новачка - напівдемона-напівлюдину Геллбоя. Наприкінці Другої світової нацисти, захоплені окультизмом, викликали його з пекла. Однак виховували хлопчика зовсім не вони, а американський професор у своїй католицькій родині. За завданням Бюро Геллбой опиняється в горах та знаходить поселення, у якому живуть відьми.

У головних ролях Джек Кесі, Джефферсон Вайт, Джозеф Марселл, Леа Макнамара, Аделін Рудольф, Лія Макнамара

"Чудовиська: історія Лайла й Еріка Менендесів" (серіал, 2 сезон)

На Netflix з 19 вересня

Захоплива кримінальна драма на основі реальних подій цього разу розповідає історію братів Менендесів, засуджених за жорстоке вбивство власних батьків у Беверлі-Гіллз у 1989 році. Цей серіал продовжив антологію Райана Мерфі та Яна Бреннана "Чудовиська", першою частиною якої був "Дамер" - кінорозповідь, про реального американського серійного убивцю, жертвами якого стали 17 юнаків та чоловіків у період між 1978 і 1991 роками. До речі, виконавець головної ролі у "Дамері" Еван Пітерс отримав за свою гру премію "Золотий глобус" та номінацію на премію "Еммі".

Відтак наступної розповіді у своєрідному проєкті "Чудовиська" глядачі щиро чекали. Тим паче, що історія братів Менендесів свого часу була на слуху в усій Америці: прокуратура звинувачувала їх у вбивстві заради спадщини, а захист стверджував, що це сталося через бажання припинити фізичне, емоційне та сексуальне насильства з боку батьків. Попри те, що думка суспільства на цю тему не була одностайною, братів засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

У ролях Хавє’р Бардем, Ніколас Чавес, Хлоя Севіньї, Купер Кох

"Пінгвін" (серіал)

На Мах з 19 вересня

Американський кримінально-драматичний серіал, що є спін-оффом до фільму "Бетмен" Метта Рівза. Критики уже написали про цю кіноепопею, що вона є майже ідеальною - п'ятизірковою - кримінальною драмою та одним із кращих шоу за коміксами з блискучою акторською грою Коліна Фаррелла. Володар "Золотого глобуса" за роль кілера, якому довелося ховатися в бельгійському місті Брюгге після невдалого виконання "замовлення" ("Залягти на дно в Брюгге") Колін Фаррел знову приміряв на себе образ Пінгвіна, який після смерті свого боса вирішив взяти під контроль його кримінальну імперію.

У ролях Колін Фаррелл, Крістін Міліоті, Кленсі Браун та ін.

"Неймовірні пригоди Гарольда Фрая"

У кінотеатрах з 19 вересня

Ця драма є екранізацією однойменної - написаної у 2012 році - книги Рейчел Джойс про старого пенсіонера, який пішки перетинає Англію начебто для того, щоб вручити давній приятельці, яка живе у госпісі, листа. А насправді цей чоловік отримує змогу побачити самого себе і щось у цьому житті збагнути чи переоцінити.

На головну роль запросили одного із найпопулярніших британських кіноакторів - оскароносного Джима Бродбента, який свого часу озвучив аудіокнигу за цим твором, а також грав на одній театральній сцені з Рейчел Джойс до того, як вона стала письменницею. Знімали фільм у різних куточках Великої Британії, аби максимально показати красу природи країни, якою подорожував герой. Про цю стрічку пишуть, що вона неймовірно красива і викликає бажання відвідати Великобританію навіть, якщо ви тут живете. І що це той рідкісний випадок, коли фільм захоплює більше, ніж книга

Отож "у помешканні літнього подружжя Гарольда та Морін панує тиша, нудьга та роздратування. Гарольд отримує листа від давньої колеги та подруги Куїні. Вона доживає останні дні у хоспісі та захотіла сповістити про це. Чоловік пише формального листа з належними у таких випадках словами, однак вагається і так і не відправляє його. Випадкова коротка розмова змінює наміри Гарольда. Він вирішує пішки здолати шлях у майже 1000 кілометрів, прийти до Куїні та підтримати її. Довга та виснажлива дорога дасть змогу обміркувати та переосмислити минуле".

У головних ролях Джим Бродбент, Пенелопа Вілтон, Моніка Госсманн, Джозеф Майделл, Лінда Бессетт, Ерл Кейв, Ян Портер