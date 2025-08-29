Стартували зйомки нових "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом, Lucasfilm оголосив акторський склад

Про це пише The Hollywood Reporter.

Зйомки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" - останньої стрічки з популярної фантастичної франшизи - розпочалися у Великій Британії у четвер, 28 серпня. Студія Lucasfilm відзначила цю подію, представивши повний акторський склад.

Серед нових зірок, що поповнили список акторів повнометражного фільму, опинилися Флінн Грей, Аарон П'єр, Саймон Берд, Джамаель Вестман, Деніел Інгз та Емі Адамс. Головну роль, як і було оголошено раніше, виконує Раян Гослінг. Також раніше повідомлялося, що Міа Гот та Метт Сміт зіграють лиходіїв.

"Я відчуваю глибоке хвилювання та честь, коли ми починаємо виробництво фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач". Відтоді, як Кеті Кеннеді зателефонувала мені та запросила розробити оригінальну пригоду в цій неймовірній галактиці "Зоряних війн", цей досвід став здійсненням мрії, як у творчому, так і в особистому плані. "Зоряні війни" сформували моє уявлення про те, що може зробити історія, як персонажі та кінематографічні моменти можуть жити з нами вічно. Приєднатися до цієї галактичної оповіді з такими блискучими співробітниками на екрані та поза ним – це захоплення всього життя", – сказав Шон Леві у своїй заяві.

"Зоряний винищувач" – це окремий фільм, не пов’язаний з попередніми фільмами "Зоряних війн" чи персонажами так званої "Саги Скайвокерів", тобто фільмів, що обертаються навколо Люка Скайвокера та його батька, Енакіна.

Але є часова шкала "Зоряних війн", якої необхідно дотримуватися, і події "Зоряного винищувача" відбуваються приблизно через п’ять років після подій фільму 2019 року "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження".

Флінн Грей став великим відкриттям. Юний актор отримує шанс свого життя знятися разом з Гослінгом у фільмі про "Зоряні війни". Сценарій, написаний Джонатаном Троппером і який, звичайно, тримається в таємниці, імовірно покаже персонажа Гослінга, який захищає юного підопічного від лиходіїв у пригоді, що охоплює галактику.

Роль його матері дісталась Емі Адамс - зірці фільмів "Американська афера", "Спіймай мене, якщо зможеш", "Бетмен проти Супермена" тощо.

Саймон Берд відомий своєю роботою над серіалом "Переростки", Джамаель Вестман з'являвся в історичному мінісеріалі "Змій в Ессексі", а Деніел Інгз – одна з зірок кримінального серіалу Гая Річі "Джентльмени". Аарон П'єр зʼявиться в майбутньому серіалі DC Studios "Ліхтарі".