Зірка серіалу "Корона" Метт Сміт отримав роль лиходія у нових "Зоряних війнах" з Раяном Гослінгом

Про це повідомляє Deadline.

Цієї осені розпочнуться зйомки нового фільму Lucasfilm "Зоряні війни: Зоряний винищувач". Режисером виступить Шон Леві. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року.

Британський актор, зірка "Дому Дракона" і "Корони" Метт Сміт готовий приєднатися до Раяна Гослінга. Акторка Міа Гот також зніметься у стрічці, а сценаристом стане Джонатан Троппер.

Хоча точні деталі щодо того, кого гратиме Сміт, невідомі, джерела кажуть, що це буде одна з ролей лиходія. Кастинг проєкту тривав останні кілька тижнів, Леві зустрівся з низкою акторів на цю ключову роль. Джерела кажуть, що керівники вирішили обрати Сміта на роль наступного великого лиходія у всесвіті "Зоряних війн".

Деталі фільму "Зоряний винищувач" були розкриті у квітні на заході "Зоряні війни: святкування" в Токіо. Дія фільму відбувається через п'ять років після подій "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", який завершив сагу про Скайвокерів і наразі є останнім фільмом у хронологічному порядку на часовій шкалі "Зоряних війн".

Сміт завершує роботу над другим сезоном спін-оффу "Гри престолів" від HBO "Дім Дракона".

