Стівен Спілберг спродюсує фільм Cola Wars про протистояння Pepsi та Coca-Cola 

Про це пише Deadline.

Ще у квітні студія Sony купила за понад $1 млн проєкт Cola Wars ("Війни коли") про історію боротьби Pepsi проти правління Coca-Cola як "найкращого виробника коли в світі".

Фільм охопить середину 1980-х років і покаже такі ключові події, як сумнозвісна зйомка реклами за участі Майкла Джексона, яка завершилась трагедією. Музикант отримав серйозні опіки. Також творці згадають фіаско New Coke як історію аутсайдера. Це буде фільм про те, як "найвідоміший претендент на друге місце в історії (Pepsi) змагався за перше місце (Coca-Cola)".

Сценарій до фільму написали Джейсон Шуман ("Акапулько") та Бен Квін ("Тачки 3"). Режисером стане комік, режисер і продюсер Джадд Апатоу, відомий за фільмами "Трошки вагітна", "Сорокалітній незайманий", продюсером - Стівен Спілберг.

Подробиць про акторський склад наразі немає, як і дати релізу.

