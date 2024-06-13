Фільми про бойові мистецтва. Підбірка ТОП-5
Немає на світі більш витонченого, вражаючого і водночас жорстокого видовища, що трохи лякає, ніж поєдинок між істинними майстрами бойових мистецтв
Розбирання у стилі кунг-фу
Kung fu
Гонконг, Китай, 2004 рік.
Комедія, бойовик, кримінал.
Тривалість: 99 хвилин.
IMDb: 7,7.
Шахрай Сін промишляє дрібними злочинами, видаючи себе за члена банди "Сокори". Але він потрапляє в район, де багато жителів чудово знають кунг-фу і не дадуть себе образити. А тим часом реальні "Сокори" вирішують захопити єдине місце, вільне від їхнього впливу…
Вихід Дракона
Enter the Dragon
Гонконг, 1973 рік.
Бойовик, драма, кримінал.
Тривалість: 102 хвилини.
IMDb: 7,7.
На відокремленому острові, перетвореному на справжню фортецю, проводять змагання найкращих бійців з усього світу. Поліція підозрює, що це лише прикриття для контрабанди. Тоді на острів відправляють наставника шаолінського монастиря Лі…
Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся
Wo hu cang long
Тайвань, Гонконг, США, Китай, 2000 рік.
Фентезі, бойовик, пригоди.
Тривалість: 120 хвилин.
IMDb: 7,8.
Знаменитий майстер бойових мистецтв Лі Мубай передає магічний меч із зеленої сталі своєму другові та планує піти у медитацію. Але незабаром артефакт викрадають лиходії. Лі Мубай відправляє на його пошуки та зустрічає свого давнього супротивника…
Герой
Ying xiong
Китай, Гонконг, 2002 рік.
Фентезі, бойовик, драма.
Тривалість: 107 хвилин.
IMDb: 7,9.
Герой, якого називають Безіменний, прибуває до двору майбутнього імператора і розповідає, що переміг трьох ворогів, які планували вбивство імператора. Він описує всі свої пригоди, але відрізнити правду від вигадки дуже непросто…
Іп Ман
Yip Man
Гонконг, Китай, 2008 рік.
Бойовик, драма, історичний.
Тривалість: 106 хвилин.
IMDb: 8,0.
Майстер бойових мистецтв Іп Ман живе в окрузі Фошан. Він не бере учнів і лише зрідка влаштовує спаринги з колегами. Але потім йому доводиться битися з приїжджим майстром Цзінем та загарбниками з Японії…
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