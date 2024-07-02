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Фільми про штучний інтелект. Захоплива підбірка

2 липня, 2024 вiвторок
17:28
Кіно Фільми про ШІ

Найчастіше технічні відкриття не обмежуються територією наукового світу, а стають розвагою чи частиною повсякденного побуту. Саме таким постає й штучний інтелект. І в кіно, і в літературі над ним замислилися ще давно, але тільки останнім часом це явище стало не тільки цікавим, а й актуальним

Зміст

З машини

Рейтинг: 7.1IMDb: 7.7

2015, фантастика, трилери, драми, 108 хв

США, Великобританія, 18+

Режисер: Алекс Гарленд

Головні ролі: Донал Глісон, Алісія Вікандер, Оскар Айзек, Соной Мідзуно, Корі Джонсон, Клер Селбі

"З машини" - гарний приклад такого кошмару. Науково-фантастичний слоубернер про програміста-генія Нейтана, який вирішує створити ШІ, здатний до навчання та комунікації на емоційному рівні. А щоб максимально ефективно протестувати нову розробку, він кличе до себе в гості співробітника своєї великої компанії Калеба, щоб той щодня спілкувався з ШІ (у виконанні Алісії Вікандер) і ділився думками з цього приводу…

 

Вона

Рейтинг: 7.8IMDb: 8

2013, драми, фантастика, 120 хв

США, 16+

Режисер: Спайк Джонс

Головні ролі: Хоакін Фенікс, Скарлетт Йоханссон, Емі Адамс, Руні Мара, Кріс Пратт, Олівія Уайлд

А ось приклад першокласної мелодрами на тему штучного інтелекту. "Вона" розповідає історію екстраординарного кохання, одна з головних героїнь - операційна система на ім'я Саманта - не має тіла. Жодного. Тільки голос, який чує головний герой на ім'я Теодор (Хоакін Фенікс). Озвучує систему Скарлет Йоханссон. Це роздуми про кохання, про самотність, про те, що близькість буває дуже різною — і точно сексом не обмежується. Як каже подруга Теодора Емі (Емі Адамс), ми не так вже й надовго тут, то чому б не урвати трохи радості…

 

Зої

Рейтинг: 6.3IMDb: 6.1

2018, фантастика, мелодрами, 103 хв

США, 18+

Режисер: Дрейк Дорімус

Головні ролі: Юен Макгрегор, Леа Сейду, Тео Джеймс, Рашида Джонс, Крістіна Агілера, Міранда Отто

Ще одна історія про самотність, а точніше про спробу її подолати. Фільм "Зої" оповідає про Коула (Юен МакГрегор), винахідника, який розробляє синтетиків - ідеальних романтичних партнерів. Його колега Зої (Леа Сейду) і сама синтетик, тільки не знає про це, принаймні поки що. І, звісно, ​​на відміну інших синтетиків, Зої унікальна. Вона вміє відчувати…

 

Творець

Рейтинг: 6.5IMDb: 6.9

2023, фантастика, бойовики, драми, 133 хв

США, 18+

Режисер: Гарет Едвардс

Головні ролі: Джон Девід Вашингтон, Меделін Юна Войлс, Джемма Чан, Еллісон Дженні, Кен Ватанабе, Стерджіл Сімпсон

І знову недалеке майбутнє, як це зазвичай і буває у науковій фантастиці: 2055, Лос-Анджелес. Штучний інтелект запускає ядерну зброю, і американська влада організує операцію з вистеження та усунення головного архітектора ІІ — Німати. Всі ці події торкаються країн у всьому світі, а сценарний масштаб вражає різноманітністю: тут і особиста історія сержанта Джошуа Тейлора, який працює під прикриттям, щоб наблизитися до Німате, тут і космічний екшен (одна з локацій фільму — аерокосмічна платформа NOMAD), тут і взаємини батьків і дітей, і навіть ченці-імітатори (тобто ШІ)...

 

Атлас (2024)

Atlas

Режисер: Бред Пейтон

У головних ролях: Дженіфер Лопес, Сіму Лю, Стерлінг К. Браун, Грег Кохан, Абрахам Попула, Лана Паррія, Марк Стронг, Брієлла Гуїса, Адія Сміт-Ерікссон, Логан Хант

Далеке майбутнє. Вже майже 30 років аналітик Атлас Шепард вивчає першого ШІ-терориста Харлана, який убив її матір і очолив повстання роботів, внаслідок якого загинуло 3 млн. осіб. Коли раптово виявляється один з його андроїдів-підручних, Атлас витягає з його голови інформацію про місцезнаходження Харлана — планету з ворожими умовами для людини в Галактиці Андромеди. Відправлений туди бойовий корабель вже на орбіті підпадає під обстріл…


 
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