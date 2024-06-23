Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Топ-5 фільмів для підвищення жіночої самооцінки

Топ-5 фільмів для підвищення жіночої самооцінки

23 червня, 2024 неділя
10:23
Кіно жінки

Ми підібрали для вас по-справжньому гідні фільми, які допоможуть задуматися, посміхнутися та навчитися поважати себе!

Зміст

У дзеркала два обличчя

Жили-були в одному місті Грегорі та Роуз — два професори, закохані у свою науку. Грегорі - привабливий і розумний, але подекуди занудний, Роуз - зовсім не приваблива, але дуже розумна і легка, а головне, така затишна.

Красивий переляканий чоловік одружується з негарною жінкою у відчайдушному становищі. Але що важливіше – духовна чи фізична близькість? А вони відняли секс із рівняння та отримали духовний союз...

Вісім жінок

Спритно прикидаючись то детективом, то сатирою, то чорною комедією, то мелодрамою, то мюзиклом, то притчею на тему «До чого може довести чоловіка жінка», цей фільм наче заграє з глядачем, як уміла кокетка...

Фріда

Це культовий фільм! По-перше, тому що це фільм про жінку, по-друге, фільм про сильну жінку, і по-третє, фільм про художника.

Чудова, яскрава і жива картина про життя знаменитої неординарної мексиканської художниці Фріди Кало — глядачі побачать пристрасну, талановиту, сильну духом жінку, яка з мужністю долала біль і страждання, які стали її постійними супутниками після важкої аварії, перенесеної в юності...

Елегія

Сумна історія про кохання, про втрачений час, про значущість свого способу життя, свою свободу, про культ сексуальних відносин. Фільм надихне вас. Це драма людини та кохання...

Всередині я танцюю

Фільм народжує світлі почуття. Сльози. Посмішка. Душевне поновлення. Захоплення. Бажання змінити все погане. Додати чуттєвих фарб у тьмяне життя. Нарешті зайнятися справою. Зрозуміти всіх та пробачити. Самому покаятися в душевній затисненості та скупості. У нелюбові до різних людей.

Теги:
Новини
Культура
Читайте також:
Резерв+
22 червня, 2024 субота
Онлайн-рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК: у Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+"
Наслідки російської атаки на Івано-Франківськ 22 червня
22 червня, 2024 субота
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: під прицілом були енергооб'єкти на заході і півдні, є постраждалі
Польсько-білоруський кордон
21 червня, 2024 п'ятниця
Ситуація на кордоні з Білоруссю кардинально погіршилася, - міноборони Польщі
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
23 червня
11:39
Росіяни намагаються забарикадувати і звузити Керченську протоку: у ВМСУ пояснили причину
11:37
окупанти
Активізація атак росіян на Донеччині може вказувати на початок їхнього літнього наступу, - ISW
11:22
укриття
У Києві в укритті енергопідприємства виявили тіло працівника
11:08
електроенергія
Внаслідок негоди в Україні знеструмлені понад 500 населених пунктів
10:56
Партизани спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь
Партизани спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь
10:43
пожежа, Греція
У Греції виникла лісова пожежа через феєрверк, запущений з яхти: поліція затримала 13 людей
10:26
Підозрюваний у побитті ветерана у Києві 21 червня
Побиття ветерана у Києві: 17-річному нападнику повідомили про підозру у хуліганстві
10:11
польща кордон
Напруга через мігрантів: у Польщі не виключають повного закриття кордону з Білоруссю
10:09
Оновлено
світло
Відключення світла 23 червня почнуться на 8 годин раніше, ніж попереджали
10:05
OPINION
Володимир Гевко
Кпинити зараз з Байдена чи Шольца через їхню обережність – смішно
09:50
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Чому ворог використовує Азовське море для пусків "Калібрів": пояснює речник УДА "Південь" Братчук
09:33
хусити
Єменські хусити заявили, що атакували чотири судна в порту ізраїльського міста Хайфа
09:17
безпілотник, дрон
У РФ поскаржилися на нічну атаку БПЛА: нібито збили понад 30 дронів
09:00
Анонс
збірна Німеччини, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 23 червня
08:57
енергетики
У Запорізькій області помер енергетик, поранений під час ракетного удару росіян по енергооб’єкту 22 червня
08:48
Оновлено
РФ чотири рази вдарила КАБами по Харкову 22 червня: "прилетіло" у житловий будинок та на підприємство, є загиблі
08:45
ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку РФ
08:35
Андрющенко запропонував дві гіпотези, навіщо росіяни завели до порту Маріуполя третій танкер
08:28
Російські полонені в Україні
"Кількість охочих зросла": у ГУР розповіли, скільки військових РФ здалися в полон в рамках проєкту "Хочу жить"
08:16
Наслідки атаки на Київщину 23 червня
Росіяни зранку атакували ракетами Київщину: є поранені та руйнування
08:00
Кріштіану Роналду, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 22 червня
08:00
OPINION
Ростислав Павленко
Дали вудку, а не рибу
07:51
Шахед
Військові підтвердили знищення складу "шахедів" та інфраструктури росіян на Кубані 21 червня
07:44
крилата ракта "Калібр"
Українська ППО за ніч збила два з трьох російських "калібрів"
07:21
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ утримує у Чорному на Азовському морях 10 кораблів, 4 з них - ракетоносії
07:16
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни втратила 15 танків, 61 артсистему і понад 1200 військових
00:14
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:11
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 2-го туру
2024, субота
22 червня
23:55
Ромелу Лукаку, збірна Бельгії, збірна Румунії
Бельгія перемогла Румунію у матчі суперників України на Євро-2024
23:04
Еставао
"Челсі" купив у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика
22:29
Сумщина
На Сумщині депутата підозрюють в умисному вбивстві лісника
21:53
Євгенія Казбекова, скелелазіння
Україна завоювала історичну ліцензію на Олімпійські ігри
21:37
Ексклюзив
путін
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
21:36
Ексклюзив
путін
Путін хоче спровокувати війну на корейському півострові, - Портников
21:22
Через Резерв+ 1,7 млн українців оновили свої дані, - Міноборони
21:17
Вадим Скічко та Роберто Моралес
Воїни ЗСУ Скічко та Моралес прокоментують вирішальний матч України на Євро-2024
20:57
Збірна Португалії, Португалія, Євро-2024
Португалія розгромила Туреччину та вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024
20:56
Ексклюзив
Україна ЄС
Дипломат Хандогій назвав орієнтовну дату вступу України до ЄС
20:49
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин в аеропорту Пхеньяну, Північна Корея, 19 червня 2024 року
"Путін себе дуже сильно підставив": експерт-міжнародник Семиволос про візит російського президента до КНДР
20:46
ЄБРР
ЄБРР виділить кошти на електровози для Укрзалізниці та модульні відділення для Укрпошти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV