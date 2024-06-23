Топ-5 фільмів для підвищення жіночої самооцінки

У дзеркала два обличчя

Жили-були в одному місті Грегорі та Роуз — два професори, закохані у свою науку. Грегорі - привабливий і розумний, але подекуди занудний, Роуз - зовсім не приваблива, але дуже розумна і легка, а головне, така затишна.

Красивий переляканий чоловік одружується з негарною жінкою у відчайдушному становищі. Але що важливіше – духовна чи фізична близькість? А вони відняли секс із рівняння та отримали духовний союз...

Вісім жінок

Спритно прикидаючись то детективом, то сатирою, то чорною комедією, то мелодрамою, то мюзиклом, то притчею на тему «До чого може довести чоловіка жінка», цей фільм наче заграє з глядачем, як уміла кокетка...

Фріда

Це культовий фільм! По-перше, тому що це фільм про жінку, по-друге, фільм про сильну жінку, і по-третє, фільм про художника.

Чудова, яскрава і жива картина про життя знаменитої неординарної мексиканської художниці Фріди Кало — глядачі побачать пристрасну, талановиту, сильну духом жінку, яка з мужністю долала біль і страждання, які стали її постійними супутниками після важкої аварії, перенесеної в юності...

Елегія

Сумна історія про кохання, про втрачений час, про значущість свого способу життя, свою свободу, про культ сексуальних відносин. Фільм надихне вас. Це драма людини та кохання...

Всередині я танцюю

Фільм народжує світлі почуття. Сльози. Посмішка. Душевне поновлення. Захоплення. Бажання змінити все погане. Додати чуттєвих фарб у тьмяне життя. Нарешті зайнятися справою. Зрозуміти всіх та пробачити. Самому покаятися в душевній затисненості та скупості. У нелюбові до різних людей.