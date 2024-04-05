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Фільми з актрисою Нумі Рапас. Краща підбірка

5 квітня, 2024 п'ятниця
19:00
Кіно Нумі Рупас

Нумі Рапас — шведська актриса, найбільш відома за головною роллю у шведсько-данській-німецько-норвезькій екранізації трилогії Стіґа Ларссона "Міленіум": "Дівчина з татуюванням дракона", "Дівчина, яка грала з вогнем" і "Дівчина, яка підривала повітряні замки"

Дівчина з татуюванням дракона (2009)

Мікаель Блумквіст - талановитий журналіст, який завжди домагався того, щоби справедливість перемогла, а герої його розслідувань понесли заслужене покарання. І одного разу чоловік виходить на зв'язок із впливовим багатієм Хенріком Вагнером, який просить розібратися у справі про вбивство його племінниці. Через деякий час до розслідування цього питання також підключається дівчина-неформалка Лісбет Саландер, яка є чудовим хакером…

 

Дівчина, яка підривала повітряні замки (2009)

Завершення чудової трилогії кримінальних трилерів про пригоди талановитого журналіста Мікаеля Блумквіста та дівчата-неформалки Лісбет Саландер. На Лісбет починається справжнє полювання з боку спецслужб, а тим часом Мікаель намагається провести власне розслідування, щоб довести невинність дівчини…

 

По той бік (2010)

Шведська соціальна драма, що розповідає про молоду жінку, дитинство якої було досить непростим через пияцтво батьків. Однак тепер головна героїня намагалася стежити за сімейним осередком свого сімейства. Поки одного дня її мати не виявилася при смерті…

 

Шерлок Холмс: Гра тіней (2011)

У фільмі Нумі постає в образі циганки Сімзи, яка приєднується до Шерлока Холмса і доктора Ватсона в їхньому протистоянні з Моріарті…

 

Пристрасть (2013)

Крістін та Ізабель - молоді дівчата, які працюють топ-менеджерами в одній великій компанії. Дівчата одночасно любили та ненавиділи одна одну, а також крутили роман з одним чоловіком. Але якось між ними виникло суперництво, яке призвело до несподіваних наслідків…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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