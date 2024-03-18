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Фільми з Наталі Портман: ТОП-5

18 березня, 2024 понедiлок
22:00
Кіно Портман

25 березня 2022 року у своєму Instagram Наталі виставила малюнок з прапором України та написала такий текст: Моє серце з народом України та опікунами й організаторами біженців на місцях

Чорний лебідь (2010)

IMDB: 8.0 / 10

Наталі Портман демонструє один із своїх найяскравіших виступів у ролі Ніни Сеєрс, відданої балерини Нью-Йоркського балету. Коли художній керівник Томас Лерой вирішує замінити приму-балерину Бет Макінтайр на відкритті "Лебединого озера", його першим вибором стає Ніна. "Лебединому озеру" потрібен танцюрист, який зможе зіграти як Білого лебедя з невинністю та грацією, так і Чорного лебедя, який уособлює підступність та чуттєвість. Ніна ідеально підходить на роль Білого лебедя, але Лілі – уособлення Чорного лебедя...

 

Джекі (2016)

IMDB: 6.7/10

Портман грає Жаклін Кеннеді, першу леді США. У фільмі розповідається про її життя після вбивства чоловіка, президента Джона Ф. Кеннеді, 22 листопада 1963 року. Зіткнувшись із неймовірним горем, жінка повинна втішити своїх маленьких дітей, покинути будинок, який називала своїм, і спланувати похорон чоловіка...

 

Леон (1994)

IMDB: 8.5/10

У цій культовій класиці Наталі Портман дебютувала на екрані у ролі Матильди, 12 річної дівчинки, яку забрав професійний убивця (Жан Рено) після того, як її родину було вбито. Під опікою Леона Матильда стає його протеже і вивчає ремесло вбивці, прагнучи помститися корумпованому агенту Управління боротьби з наркотиками (Гері Олдман), який убив її сім'ю...

 

Близькість (2004)

IMDB: 7.2/10

Це історія пристрасті, драми та незадоволеного кохання. Портман грає Алісу, молоду американську стриптизерку, яка живе в Лондоні, яка вступає у динамічні стосунки з фотографом (Джуд Лоу). Фільм досліджує руйнівний бік любові та похоті, оскільки сильна пристрасть призводить до зради та горя...

 

Трилогія-приквел "Зоряних війн" (1999–2005)

IMDB: 6.5/10

У трилогії-приквелі "Зоряних війн" Портман грає Падме Амідалу, молоду королеву Набу, яка пізніше стає сенатором та таємноюю дружиною Енакіна Скайуокера – майбутнього Дарта Вейдера. Серіал простежує як занурення Енакіна у пітьму, так і політичну та особисту боротьбу Амідали...

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