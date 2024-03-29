Наша чергова п’ятірка фільмів. Цього разу - з Софі Тернер

Гра престолів (2011-...)

Game of Thrones

Фентезі, Драма, Пригода, Бойовик

США, Великобританія

Серіал

Сім кланів, шляхетних та могутніх, воюють за верховну владу на Вестеросі. Боротьба йде непримиренна та запекла. Щоб досягти своїх цілей, у хід йдуть всі засоби: зради, змови та вбивства. За корону Вестероса кожне королівство готове піти на багато чого, осторонь не залишиться нічого – ні дикі землі, ні південні простори, ні крижаний вітер… У цій жорстокій війні буде все: інтриги, хіть, ненависть, кохання… За Залізний Трон розгорнеться справжнє… .

Тринадцята казка (2013)

The Thirteenth Tale

Детектив, Драма

Великобританія

Маргарет – звичайна працівниця книжкової крамниці, яка віддає перевагу класиці перед сучасними новинками. Несподівано дівчині надходить цікава пропозиція стати автором біографії відомої письменниці Віди Вінтер. Мало кому відомо про загадкове минуле цього літератора, тому Маргарет поспішила до старовинного замку Віди. Можливо, тут їй вдасться дізнатися і про останню історію з книги Вінтер із таємничою назвою "Тринадцята казка". Незабаром дівчина дізнається про темні таємниці письменниці, які …

Люди Ікс: Темний фенікс (2019)

Dark Phoenix

Фантастика, Пригода, Бойовик

США, Канада

Надздібності дають не тільки простір для здійснення різних дій, але і припускають підвищену відповідальність. Адже один невірний крок – і від тендітної Землі може нічого не залишитися. Джин Грей – одна із суперсильних Людей Ікс. Це зовсім не проста жінка, як здається на перший погляд, а справжній потік неймовірно сильної енергії, яка періодично відокремлюється від самої Джин і перетворюється на птаха Фенікс. Джин сконцентрувала в собі настільки потужну енергію, що вже ...

Помстись за мене (2022)

Do Revenge

Трилер, Мелодрама, Комедія

США

Дрі знаходиться на піку своєї шкільної популярності, але раптово все її життя йде шкереберть після того, як її секс-відео стає надбанням всієї школи, схоже, завдяки її хлопцеві і королю школи Максу. Елеонор — незграбна студентка-перекладача, яка з обуренням дізнається, що тепер їй доведеться ходити до однієї школи з хуліганкою Каріссою, яка розпустила про неї неприємні чутки в літньому таборі, коли їм було по 13 років. Після зустрічі в тенісному таборі Дрі та Елеонора починають таємно дружити…

Сходи (2022)

The Staircase

Трилер, Детектив, Драма, Кримінал, Біографія

США

Серіал

Майкл Петерсон – автор кримінальних романів. Якось уночі до поліції надходить дзвінок: його дружина знайдена мертвою біля сходів у власному будинку. Майкл стає головним підозрюваним…