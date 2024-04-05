Пропонуємо до перегляду ТОП-5 телесеріалів за 2023 рік

"На варті Марселя"

Pax Massilia

Жанр: бойовик, кримінальний трилер

Реліз: Netflix

Події серіалу відбуваються у Марселі. Група поліцейських з особливими методами роботи вистежує небезпечного злочинця, щоб не дозволити занурити місто в кровопролиття…

"Моє життя з хлопчиками Уолтер"

My Life with the Walter Boys

Жанр: підліткова драма

Реліз: Netflix

У серіалі "Моє життя з хлопчиками Уолтер" розповідається про нещодавно осиротілу Джекі Ховард — дівчинку-підлітка з Манхеттена. Вона переїжджає до сільської місцевості Колорадо, до сім'ї своєї піклувальниці, яка має десять синів. Там головна героїня вчиться дружити, любити і не зневірятися…

"Звіт про буйство духів"

Yu yu hakusho

Жанр: екшн, фентезі

Реліз: Netflix

Історія обертається навколо підлітка Юсуке Урамеші, який постійно встрявав у бійки. Одного разу він намагається врятувати дитину, яка потрапила в автокатастрофу, але вмирає. Після воскресіння Юсуме належить опанувати свої нові здібності і стати дослідником надприродних сил…

"Персі Джексон та Олімпійці"

Percy Jackson and the Olympians

Жанр: фентезі, екшн, підліткова драма

Реліз: Disney+

Сюжет "Персі Джексона та Олімпійців" заснований на однойменному циклі пригодницьких романів Ріка Ріордана. 12-річному напівбогу Персі Джексону доведеться зіткнутися із самим Зевсом, адже той звинувачує хлопця у викраденні його блискавки…

"Кенсонська істота"

Gyeongseong Creature

Жанр: трилер, детектив, жахи

Реліз: Netflix

Навесні 1945 року в Кенсоні, під час японського панування в Кореї, двоє молодих людей стикаються з дивною істотою, народженою людською жадібністю. Героям доведеться вступити з ним у безкомпромісну боротьбу за виживання…