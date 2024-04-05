Пропонуємо до перегляду ТОП-5 телесеріалів за 2023 рік
Серіали об'єднані спільними персонажами, інколи спільним антуражем подій чи лінійним сюжетом. Проте абсолютна більшість серіалів тримається саме на персонажах
"На варті Марселя"
Pax Massilia
Жанр: бойовик, кримінальний трилер
Реліз: Netflix
Події серіалу відбуваються у Марселі. Група поліцейських з особливими методами роботи вистежує небезпечного злочинця, щоб не дозволити занурити місто в кровопролиття…
"Моє життя з хлопчиками Уолтер"
My Life with the Walter Boys
Жанр: підліткова драма
Реліз: Netflix
У серіалі "Моє життя з хлопчиками Уолтер" розповідається про нещодавно осиротілу Джекі Ховард — дівчинку-підлітка з Манхеттена. Вона переїжджає до сільської місцевості Колорадо, до сім'ї своєї піклувальниці, яка має десять синів. Там головна героїня вчиться дружити, любити і не зневірятися…
"Звіт про буйство духів"
Yu yu hakusho
Жанр: екшн, фентезі
Реліз: Netflix
Історія обертається навколо підлітка Юсуке Урамеші, який постійно встрявав у бійки. Одного разу він намагається врятувати дитину, яка потрапила в автокатастрофу, але вмирає. Після воскресіння Юсуме належить опанувати свої нові здібності і стати дослідником надприродних сил…
"Персі Джексон та Олімпійці"
Percy Jackson and the Olympians
Жанр: фентезі, екшн, підліткова драма
Реліз: Disney+
Сюжет "Персі Джексона та Олімпійців" заснований на однойменному циклі пригодницьких романів Ріка Ріордана. 12-річному напівбогу Персі Джексону доведеться зіткнутися із самим Зевсом, адже той звинувачує хлопця у викраденні його блискавки…
"Кенсонська істота"
Gyeongseong Creature
Жанр: трилер, детектив, жахи
Реліз: Netflix
Навесні 1945 року в Кенсоні, під час японського панування в Кореї, двоє молодих людей стикаються з дивною істотою, народженою людською жадібністю. Героям доведеться вступити з ним у безкомпромісну боротьбу за виживання…
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