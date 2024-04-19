ТОП-5 цікавих серіалів Netflix, від яких не зможете відірватися

Гризельда (Griselda)

Гризельда входила до сумнозвісного Медельїнського картелю та контролювала поставки кокаїну до Флориди. За безжальність її прозвали Чорною вдовою, а за хвацкість у бізнесі — Кокаїновою хрещеною матірʼю…

Аватар: Останній захисник (Avatar: The Last Airbender)

Цей фентезійний екшн переносить нас у вигадану Азію, зруйновану війною. В цьому всесвіті певні люди можуть підкорювати одну з чотирьох стихій: вогонь, воду, повітря чи землю…

Проблема трьох тіл (The Three-Body Problem)

"Проблема трьох тіл" — екранізація трилогії "Памʼять про минуле землі" культового китайського наукового фантаста Лю Цисіня від не менш культових шоуранерів Девіда Беніоффа та Ді Бі Вайсса, які подарували нам "Гру престолів". За сюжетом таємнича інопланетна цивілізація, що знаходиться на межі зникнення, отримує сигнал із Землі…

Ріплі (Ripley)

"Ріплі" — це екранізація серії романів Патриції Хайсміт про Томаса Ріплі — талановитого та харизматичного шахрая та психопата. Ви, напевно, памʼятаєте кіно-адаптацію 1999 року з Меттом Деймоном, Джудом Лоу та Гвінет Пелтроу. Тоді за основу взяли лише першу книгу…

Венздей (Wednesday) — другий сезон

Якщо ви якимось дивом пропустили цей феноменальний хіт від Нетфлікс в 2022 році, серіал є спін-офом культової франшизи про Сімейку Аддамс і розповідає про доньку родини — Венздей. За сюжетом, вона опиняється в академії Невермор…