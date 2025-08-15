"Це був особливий момент": режисер Кріс Коламбус поділився, що думає про перезапуск франшизи "Сам удома"

Про це пише Deadline.

Шанувальники фільму "Сам удома" чекали на повернення Маколея Калкіна в культовій ролі майже 35 років. Однак режисер Кріс Коламбус, номінований на Премію "Оскар", відповів, чи можливе офіційне продовження улюблених фільмів, сценарій до яких написав Джон Г'юз.

"Я думаю, що "Сам удома" можливий не в цьому часі. Це був дуже особливий момент, і його неможливо повернути. Я думаю, що це помилка — намагатися повернутися назад і повернути те, що ми зробили 35 років тому. Я думаю, що цьому слід дати спокій", - розповів Коламбус.

Напередодні Маколей Калкін інтригував фанатів натяками щодо можливого повернення до ролі Кевіна Маккаллістера, зазначивши, що розгляне можливість повернення до франшизи, якщо гонорар буде достатнім. Він також сказав, що йому запропонували роль в одному з пізніших продовжень.

"У мене є ідеї, але в мене немає часу писати щось з моїми двома дітьми", – зазначив Калкін.

У фільмі "Сам удома" 8-річного Кевіна (Калкіна) випадково залишає вдома його родина, коли всі їдуть на відпочинок до Франції. Він вигадує низку пасток, щоб захистити дім від пари злодіїв.

Після "Загубленого в Нью-Йорку" франшиза продовжилася з іншими дітьми-акторами у фільмах "Сам удома 3" (1997), "Сам удома 4" (2002), "Сам удома: Пограбування на свята" (2012) та "Сам удома, солодкий дім" (2021).

