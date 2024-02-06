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У лікарні та в підгузку: у Варшаві показали тизер трилера "Путін" з дипфейком президента РФ

6 лютого, 2024 вiвторок
16:45
Кіно На фото: Тизер трилера "Путін"

Польський режисер Патрик Вега зняв художній фільм "Путін", у якому розповів про насилля в дитинстві Володимира Путіна та уявив його смерть

Про це пише "Радіо Свобода".

У Варшаві показали тизер англомовного біографічного художнього фільму "Путін". Байопік показує російського президента з 10-річного віку, коли він зазнавав насилля з боку вітчима в Грузії, до повномасштабної війни, яку він розпочав проти України.

У стрічці відомого польського режисера Патрика Веги зображені найголовніші події політичного життя президента країни-терориста: війна в Чечні, терористичні атаки на Дубровці та в Беслані, а також найдраматичніші події в Бучі, Ірпені, Маріуполі. У фільмі також буде показана смерть російського диктатора.

"Я заглянув у майбутнє і показав смерть Путіна. Це те, що хоче побачити весь вільний світ", – заявив режисер.

Фільм містить документальні матеріали, зокрема, відео, зняте з дрона українськими операторами, – наслідки ракетних обстрілів міст, цивільної інфраструктури. У епізоді фільму, який потрапив у тизер, Путін показаний у лікарні, у підгузку та власних екскрементах. За словами режисера, мета стрічки – показати російського президента хворим і слабким, таким, якого можна подолати. 

На думку Патрика Веги, це має дати надію і віру українцям у перемогу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення.

"Ми провели величезну роботу з документами, радилися з різними експертами, зокрема, мене консультував колишній керівник розвідки НАТО, генерал, який командував військами в Афганістані та Іраку. Найціннішим, унікальним джерелом інформації був родич психіатра, який був в одній барокамері з Путіним у 70-х роках", – поділився Вега.

Він також наголосив, що не боїться за свою безпеку.

"Цей фільм має пояснити світові так звану російську душу і те, чому росіяни такі неадекватні. Це така собі "інструкція обслуговування" Путіна, пояснення правил його гри, абсурдності російської пропаганди. Стрічка має перекласти культуру Сходу мовою Заходу. Я в змозі це зробити, бо виріс як дитина в соціалізмі, а зараз функціоную в аудіовізуальній культурі за океаном. Це мій удар Путіну в мистецькому вимірі, бо моєю зброєю є камера", – наголосив Патрик Вега.

Над фільмом працювала міжнародна акторська група. Впродовж двох років зйомки відбувалися в Україні, Росії, Сирії, Ізраїлі та Йорданії. Щоб головний актор був максимально схожим на Путіна, творці фільму використали технологію дипфейк, яка дозволила накласти на обличчя актора зображення російського президента. 

Світова прем'єра фільму "Путін" запланована на першу половину 2024 року, саме зараз тривають перемовини з американськими дистрибʼюторами. Великий інтерес до стрічки виявили понад 11 країн Азії, також, за словами режисера, є попередня домовленість про переклад фільму українською мовою.

Теги:
Культура
Польща
Володимир Путін
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