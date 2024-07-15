У Німеччині росіянин накинувся на актора з РФ Смольянінова, який виступив проти війни
Російського актора Артура Смольянінова, фігуранта бази "Миротворець" за зйомки в пропагандистському серіалі "Крим", публічно принизили в Берліні за підтримку України
Про це повідомляє пропагандистське видання Sport 24.
На російського актора театру та кіно Артура Смольянінова, внесеного в Росії до переліку "терористів та екстремістів" за засудження повномасштабного вторгення в Україну, у Німеччині накинувся росіянин. Невідома особа нецензурно висловлювалася на адресу актора та погрожувала "порвати на шматки", коли він приїде в Росію.
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Смольянінов виїхав з Росії і наразі мешкає за межами країни агресорки.
У відповідь на образи актор мав намір вступити у бійку. Його стримували російський футболіст Євген Савін, який виїхав з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і дівчина.
Артур Смольянінов є фігурантом бази "Миротворець" за свідоме порушення державного кордону України. У 2016 році він взяв участь у зйомках пропагандистського серіалу "Крим" на території окупованого Росією українського півострова.
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