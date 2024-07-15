У Німеччині росіянин накинувся на актора з РФ Смольянінова, який виступив проти війни

Про це повідомляє пропагандистське видання Sport 24.

На російського актора театру та кіно Артура Смольянінова, внесеного в Росії до переліку "терористів та екстремістів" за засудження повномасштабного вторгення в Україну, у Німеччині накинувся росіянин. Невідома особа нецензурно висловлювалася на адресу актора та погрожувала "порвати на шматки", коли він приїде в Росію.

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Смольянінов виїхав з Росії і наразі мешкає за межами країни агресорки.

У відповідь на образи актор мав намір вступити у бійку. Його стримували російський футболіст Євген Савін, який виїхав з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і дівчина.

Артур Смольянінов є фігурантом бази "Миротворець" за свідоме порушення державного кордону України. У 2016 році він взяв участь у зйомках пропагандистського серіалу "Крим" на території окупованого Росією українського півострова.

