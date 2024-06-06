Українка Мішель Андраде розповіла, як отримала роль у серіалі Netflix "Корона"

Про це вона сказала на шоу "Хто ти?" шоумена Сергія Середи.

У листопаді 2023 року на Netflix вийшов останній сезон британського серіалу "Корона". У другому епізоді знялася 28-річна українська співачка та акторка Мішель Андраде. Вона виконала роль покоївки, яка працює на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Фаєда, де відпочивали його син Доді та принцеса Діана.

Розповідаючи про свою роль, Андраде зауважила, що має синдром самозванця: її героїня промовляє в кадрі лише кілька слів, а сама акторка не вважає, що може цим пишатися.

"Я думала: у мене три рядки, хто це буде дивитися? Але люди подивилися! Я була шокована. Це навіть цікавіше, ніж все моє життя. Я знайшла контакт, як туди потрапити. Тоді ми вже припинили працювати з MOZGI Entertainment - Ірою з Потапом, і я вирішила все брати у свої руки. Я разом зі своєю менеджеркою зробила перше резюме в житті", - пригадала акторка.

Вона зазначила, що до свого портфоліо додала всі концерти і всі ролі, в яких колись зʼявлялась, зокрема згадала про епізодичну роль покоївки в українському серіалі. Андраде поділилась, що в тому проєкті в першій же серії її героїню вбили. Щоб проілюструвати в резюме, що Андраде мала таку роль, вони з менеджеркою прикріпили фотографію акторки в ролі покоївки.

"Я памʼятаю, коли я прийшла на співбесіду, кастинг-директорка сказала, що знайде для мене роль. Я дочекалася. Минув місяць, і на імейл прийшов лист із позначкою Crown. Я цілий день вивчала 3 рядки! Але ж був кастинг. І я грала покоївку", - розповіла Андраде.

Вона додала, що ця історія, якою вона пишається, навчила її тому, що не буває незначущих подій у житті.

"Я думаю, що саме моє фото з українського серіалу, де я зіграла покоївку, стало визначальним. Тому пишайтеся кожною вашою роботою, адже ви не знаєте, куди саме вона вас приведе", - підсумувала акторка.

Раніше Мішель Андраде детальніше розповідала, як проходили зйомки в проєкті від Netflix.