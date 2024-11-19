Українська продюсерка Катерина Вишневська отримала нагороду на Талліннському кінофестивалі

Про це повідомили на сайті кінофестивалю.

Українська незалежна продюсерка з Великої Британії Катерина Вишневська стала першою лауреаткою почесної продюсерської премії (Honorary TV Beats Producer Award) TV Beats Forum, що проходить у рамках Талліннського кінофестивалю "Темні ночі" (Tallinn Black Nights Film Festival - PÖFF). Нагороду вручили 18 листопада на відкритті форуму TV Beats, після чого Катерина Вишневська та модераторка Маріке Муселаерс обговорили успіхи та проблеми спільного виробництва.

Ця нагорода була започаткована у 2024 році. Як уточнили керівники TV Beats Forum Петрі Кемппінен та Руса Тойвонен, премія має на меті відзначити видатну постать з регіону, що охоплює скандинавські країни, Балтію та Центрально-Східну Європу, яка значно вплинула на виробництво теледрам.

"Роль Катерини Вишневської у створенні та розвитку інтернаціоналізації української компанії Film.UA була видатною, кульмінацією чого стало виконавче продюсування серіалу "Перші дні" (Those Who Stayed) - сучасного знакового серіалу, спільно зробленого та профінансованого декількома європейськими країнами", - наголосили Койпінен та Тойвонен.

Художній серіал "Перші дні" натхнений історіями містян, які залишалися у столиці в лютому-березні 2022 року.

Катерина Вишневська – незалежна продюсерка та консультантка, що спеціалізується на міжнародному спільному виробництві. Донедавна вона обіймала посаду керівника відділу розвитку та спільного виробництва у Film.UA. Її роботи, окрім проєкту "Перші дні" (копродукція з SVT, YLE та NRK) включають "Молох" (Чехія/Словаччина/Україна для Canal+), який зараз перебуває на стадії постпродакшну, "Громадяни у війні: рік в Україні"/Citizens at War (Велика Британія/Україна/Австралія) Nostra (Україна/Італія).

"Для мене велика честь здобути першу в історії почесну нагороду від TV Beats. Це визнання має для мене особливе значення. Воно підкреслює висхідний вплив світового виробництва телевізійних драм у нашому регіоні та підтверджує те, що справді було місією мого життя: змусити чудових творців з України, країн Балтії та Центральної та Східної Європи більше працювати разом, розсовувати межі наративу у Центральній та Східній Європі та вивести наш регіон на карті світу. Я дуже вдячна команді TV Beats та Таллінському кінофестивалю "Темні ночі", які вкотре довели, що у них холодні ночі, але теплі серця, і з нетерпінням чекаю на можливість відсвяткувати цю подію разом з ними в Таллінні", — раніше прокоментувала Катерина Вишневська новину про присудження премії.

У програмі Талліннського кінофестивалю опинився фільм про кохання української біженки та росіянина у Стамбулі, знятий режисером з РФ Борисом Гуцом. Держкіно України просило переглянути рішення про включення до програми Standing with Ukraine кінофестивалю в Таллінні цього фільму "Глухі закохані". Однак фестиваль залишив його в основній програмі.





