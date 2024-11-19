Українська продюсерка Катерина Вишневська отримала нагороду на Талліннському кінофестивалі
У 2024 році TV Beats Forum, що проходить під час Талліннського кінофестивалю "Темні ночі", запровадив почесну продюсерську нагороду TV Beats, яку отримала українка Катерина Вишневська
Про це повідомили на сайті кінофестивалю.
Українська незалежна продюсерка з Великої Британії Катерина Вишневська стала першою лауреаткою почесної продюсерської премії (Honorary TV Beats Producer Award) TV Beats Forum, що проходить у рамках Талліннського кінофестивалю "Темні ночі" (Tallinn Black Nights Film Festival - PÖFF). Нагороду вручили 18 листопада на відкритті форуму TV Beats, після чого Катерина Вишневська та модераторка Маріке Муселаерс обговорили успіхи та проблеми спільного виробництва.
Ця нагорода була започаткована у 2024 році. Як уточнили керівники TV Beats Forum Петрі Кемппінен та Руса Тойвонен, премія має на меті відзначити видатну постать з регіону, що охоплює скандинавські країни, Балтію та Центрально-Східну Європу, яка значно вплинула на виробництво теледрам.
"Роль Катерини Вишневської у створенні та розвитку інтернаціоналізації української компанії Film.UA була видатною, кульмінацією чого стало виконавче продюсування серіалу "Перші дні" (Those Who Stayed) - сучасного знакового серіалу, спільно зробленого та профінансованого декількома європейськими країнами", - наголосили Койпінен та Тойвонен.
Художній серіал "Перші дні" натхнений історіями містян, які залишалися у столиці в лютому-березні 2022 року.
Катерина Вишневська – незалежна продюсерка та консультантка, що спеціалізується на міжнародному спільному виробництві. Донедавна вона обіймала посаду керівника відділу розвитку та спільного виробництва у Film.UA. Її роботи, окрім проєкту "Перші дні" (копродукція з SVT, YLE та NRK) включають "Молох" (Чехія/Словаччина/Україна для Canal+), який зараз перебуває на стадії постпродакшну, "Громадяни у війні: рік в Україні"/Citizens at War (Велика Британія/Україна/Австралія) Nostra (Україна/Італія).
"Для мене велика честь здобути першу в історії почесну нагороду від TV Beats. Це визнання має для мене особливе значення. Воно підкреслює висхідний вплив світового виробництва телевізійних драм у нашому регіоні та підтверджує те, що справді було місією мого життя: змусити чудових творців з України, країн Балтії та Центральної та Східної Європи більше працювати разом, розсовувати межі наративу у Центральній та Східній Європі та вивести наш регіон на карті світу. Я дуже вдячна команді TV Beats та Таллінському кінофестивалю "Темні ночі", які вкотре довели, що у них холодні ночі, але теплі серця, і з нетерпінням чекаю на можливість відсвяткувати цю подію разом з ними в Таллінні", — раніше прокоментувала Катерина Вишневська новину про присудження премії.
- У програмі Талліннського кінофестивалю опинився фільм про кохання української біженки та росіянина у Стамбулі, знятий режисером з РФ Борисом Гуцом. Держкіно України просило переглянути рішення про включення до програми Standing with Ukraine кінофестивалю в Таллінні цього фільму "Глухі закохані". Однак фестиваль залишив його в основній програмі.
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