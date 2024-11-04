Український фільм "Ти - Космос" здобув три нагороди на кінофестивалі в Італії
Науково-фантастична трагікомедія "Ти — Космос" режисера Павла Острікова здобула 3 нагороди на кінофестивалі Trieste Science+Fiction Festival
Про це повідомляє Держкіно у facebook.
Фантастична стрічка режисера Павла Острікова здобула 3 нагороди на фестивалі в Трієсті, що проходив з 29 жовтня по 3 листопада: Asteroide award, Audience award (The Begin Hotels) та INAF event horizon award.
Остання нагорода, заснована у 2023 році з нагоди 60-річчя першого Міжнародного фестивалю науково-фантастичних фільмів у Трієсті, присуджується журі, до складу якого входять астрофізики, журналісти та кінокритики.
"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому у світі коханню.
У листопаді фільм буде представлений ще на 8 міжнародних кінофестивалях.
Фільм створено за підтримки Держкіно України та компанії ForeFilms у копродукції України та Бельгії.
Trieste Science+Fiction Festival — найбільший італійський фестиваль науково-фантастичного кіно, що об’єднує жанри фантастики, жахів і фентезі з усього світу. Заснований у 2000 році, він продовжує традиції фантастичних показів у Трієсті з 1963 року.
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