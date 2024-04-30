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Українську стрічку "Довбуш" показали в Південній Кореї

30 квітня, 2024 вiвторок
18:03
Кіно На фото: Фільм "Довбуш" показали в Сеулі

Один з найдорожчих в історії українського кіно фільм "Довбуш" режисера Олеся Саніна вийде в прокат у Південній Кореї наприкінці травня

Про це повідомила пресслужба МЗС України в телеграм-каналі.

Історичний пригодницький фільм режисера Олеся Саніна "Довбуш" 29 квітня показали в Сеулі. Прем'єрний показ стрічки відкрило посольство України в Кореї. Фільм став одним з наймасштабніших кінопроєктів останніх років в Україні.

Сюжет історичної епопеї Олеся Саніна розгортається у XVIII столітті в мальовничих Карпатах, де відбувається драма життя гуцульського отамана Олекси Довбуша. Ватага опришків під проводом двох братів -  Івана та Олекси Довбушів - стали надією для народу і пострахом для ворогів. Дороги братів розходяться, панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв, якими охоплені Карпати. 
 
Відкриваючи захід, посол України Дмитро Пономаренко відзначив незмінну мужність і рішучість українців у боротьбі за справедливість і незалежність та подякував партнерам за підтримку нашої держави у відстоюванні цих ідеалів сьогодні. 

Покази фільму в кінотеатрах Республіки Корея стартують наприкінці травня.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Зйомки розпочалися у 2018 році, а у липні 2021-го повідомлялося, що на Франківщині завершували фільмування "Довбуша". Значну частину стрічки зняли в Карпатах. Цікаво, що герої стрічки говорять не літературною українською мовою, а наближеною до звучання в українських Карпатах.

6 грудня 2021 року з’явився перший трейлер фільму "Довбуш". Станом на 19 вересня український історичний екшен "Довбуш" режисера Олеся Саніна став найкасовішим ігровим фільмом року. Загалом станом на 22 листопада фільм зібрав 67,8 млн грн, було продано 480,3 тис. квитків.

На початку квітня Санін заявив, що міжнародна стримінгова платформа Netflix розглядає можливість створення мінісеріалу "Довбуш".

Теги:
Культура
Південна Корея
МЗС України
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