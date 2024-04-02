"Тривають переговори": Netflix може створити мінісеріал за фільмом "Довбуш"

Про це сам режисер і продюсер розповів "Укрінформу".

Один із найдорожчих в історії українського кіно фільмів, бюджет якого склав 120 млн грн, може отримати 4-серійну версію.

"Тривають переговори з міжнародним Netflix - це англомовна частина світу, переважно США та Канада, - про те, що вони розглядають ширшу версію фільму, яка буде окремим чотирисерійним серіалом. Ми чекаємо на фінансову пропозицію", - поділився Санін.

За словами режисера, вони готові до створення серіалу "Довбуш", адже багато знятого матеріалу не увійшло у фільм. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесла і техніки бою 18 століття. Над зніманням працювала команда з 3000 людей, для стрічки пошили понад 1000 костюмів. Для фільмування побудували або відновили понад 20 локацій, зокрема, збудували з нуля фортецю під Києвом.

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"Є велика ймовірність, що глядач зможе побачити чотирисерійну версію фільму "Довбуш", - підсумував режисер, який виступив і продюсером.

Він зауважив, що для творчої групи було неочікуваним, що на Netflix "Довбуш" потрапив у п’ятірку найкращих фільмів в Україні. Стрічку вже показали у 27 країнах.

"Зараз це кіно показує Індонезія, купують навіть неочікувані для мене країни - є 16 мов у перекладах. Досить успішний прокат фільму йде у Франції та Польщі", - додав Санін.

Він також повідомив, що три польські кіношколи - в Лодзі, Варшаві та у Гдині, школа Гданська, - запросили його і художника по костюмах Галу Отенко розповісти, як знімався "Довбуш".

"Це буде окремий курс лекцій для професіоналів, де ми розберемо кожну сцену, драматургію, технологію… Я готуюсь і працюю над цим", - поділився режисер.

Зйомки розпочалися у 2018 році, а у липні 2021-го повідомлялося, на Франківщині завершували фільмування "Довбуша".

Значну частину стрічки зняли в Карпатах. Цікаво, що герої стрічки говорять не літературною українською мовою, а наближеною до звучання в українських Карпатах.

6 грудня 2021 року з’явився перший трейлер найдорожчого українського фільму "Довбуш".

Станом на 19 вересня український історичний екшен "Довбуш" режисера Олеся Саніна став найкасовішим ігровим фільмом року.