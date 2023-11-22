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Історичний екшен "Довбуш" зібрав в українському прокаті 67,8 млн грн: скільки квитків продали

22 листопада, 2023 середа
10:56
Культура Довбуш

За майже три місяці показів український історичний екшен "Довбуш" режисера Олеся Саніна зібрав у прокаті майже 67,8 мільйона гривень

Про це інформує Держкіно України.

Зазначається, що фільм станом на 22 листопада зібрав касу в 67 794 722 гривень, було продано 480 351 квиток.

"Дякуємо глядачам за перегляд фільму про славетного Довбуша, його боротьбу за рідну землю, кохання та вільне життя. Прокат триває, приходьте в кіно, щоб підтримати українську стрічку про відважних опришків!", - вказали в Держкіно. 

У Держкіно нагадали, що фільм створено компанією Pronto Film за їхньої підтримки. Кінотеатральною дистрибуцією фільму на території України займаються компанії Kinomania Film Distribution і FILM.UA Distribution.

Що відомо про фільм "Довбуш"

Цей історичний пригодницький фільм українського режисера Олеся Саніна називають одним із найдорожчих в історії українського кіно. Велика епічна історія про великого епічного героя насправді є не буквальною ілюстрацією біографії найвідомішого із карпатських опришків, а пошуком відповідей на запитання, які були цікавими у цій темі саме режисеру Олесю Саніну і які є значно ширшими, ніж висвітлення долі окремої людини. Приміром, коли ім'я героя починає означати щось значно більше, ніж він сам. Отож стрічка не лише про історичного героя Олексу Довбуша, а й про українців як таких. 

"Олекса Довбуш боровся за свою землю, людей та любов, - йдеться в пресреліз до фільму. - Саме любов є рушієм до дій та відображенням справжніх людських цінностей. Олекса Довбуш не прагнув слави на відміну від брата Івана, що жив законами розбійника. Олекса ж прагне вільного життя на своїй землі з коханою Марічкою. Саме ці цінності відстоюють українці та сьогодні".

У головних ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Олександр Мавріц, Дмитро Вівчарюк.

Зйомки розпочалися у 2018 році, а у липні 2021-го повідомлялося, на Франківщині завершували фільмування "Довбуша".

Значну частину стрічки зняли в Карпатах. Цікаво, що герої стрічки говорять не літературною українською мовою, а наближеною до звучання в українських Карпатах.

6 грудня 2021 року з’явився перший трейлер найдорожчого українського фільму "Довбуш".

20 серпня цьогоріч в Івано-Франківську стартувала серія допрем’єрних показів українського повнометражного фільму "Довбуш". Частину коштів з квитків передадуть ЗСУ. Наступного дня у Львові біля Оперного театру відбувся перформанс з нагоди допрем’єрного показу українського фільму "Довбуш".

Колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький заявили, що отримали епізодичні ролі у фільмі "Довбуш" українського режисера Олеся Саніна.

Фільм "Довбуш" з бюджетом у 120 млн грн вийшов у кінопрокат 24 серпня 2023 року. Над зніманням працювала команда з 3000 людей, для стрічки пошили понад 1000 костюмів. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебували по 50 каскадерів. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесла і техніки бою XVIІІ століття.

Для фільмування побудували або відновили понад 20 локацій, зокрема, збудували з нуля фортецю під Києвом.

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З 24 по 27 серпня український історичний екшен "Довбуш" режисера Олеся Саніна зібрав 8,7 млн грн у прокаті. Касові збори включають також допрем'єрні покази в турі команди фільму Україною, що почалися 19 серпня.

Станом на 19 вересня український історичний екшен "Довбуш" режисера Олеся Саніна став найкасовішим ігровим фільмом року. Його продовжують транслювати у кінотеатрах. 

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