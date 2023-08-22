Футболісти Мілевський та Федецький розповіли, що зіграли ролі у фільмі "Довбуш"

Про це повідомив Артем Федецький в Instagram.

Він опублікував у соцмережі промороликом зі своєю участю у кінострічці, а також фото з Мілевським у сценічних костюмах.

"Фільм "Довбуш" українського кінорежисера Олеся Саніна. Раджу до перегляду", - написав футболіст.

Зазначається, що прем'єра фільму відбудеться 24 серпня 2023 року. Зйомки розпочалися у 2018-му.