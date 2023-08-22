Футболісти Мілевський та Федецький розповіли, що зіграли ролі у фільмі "Довбуш"
Колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький заявили, що отримали епізодичні ролі у фільмі Довбуш українського режисера Олеся Саніна
Про це повідомив Артем Федецький в Instagram.
Він опублікував у соцмережі промороликом зі своєю участю у кінострічці, а також фото з Мілевським у сценічних костюмах.
"Фільм "Довбуш" українського кінорежисера Олеся Саніна. Раджу до перегляду", - написав футболіст.
Зазначається, що прем'єра фільму відбудеться 24 серпня 2023 року. Зйомки розпочалися у 2018-му.
- 20 серпня в Івано-Франківську стартувала серія допрем’єрних показів українського повнометражного фільму "Довбуш". Частину коштів з квитків передадуть ЗСУ.
- Наступного дня у Львові біля Оперного театру відбувся перформанс з нагоди допрем’єрного показу українського фільму "Довбуш".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.62 Купівля 37.62Продаж 38.46
- EUR Купівля 41.12Продаж 42.19
- Актуальне
- Важливе