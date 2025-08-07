Виконавець ролі Супермена Дін Кейн підтримав програму депортації Трампа і став агентом міграційної служби США

Про це пише The Guardian.

Американський актор Дін Кейн оголосив, що приєднався до Міграційної та митної правоохоронна служби США (ICE), щоб підтримати антиміграційну програму президента США Дональда Трампа. Федеральне правоохоронне агентство посилило міграційні рейди з моменту повернення Трампа до Білого дому та нещодавно отримало додаткове фінансування на суму $75 млрд у рамках "великого прекрасного законопроєкту" президента, який включає мільярди на наймання додаткових 10 тис. агентів ICE до 2029 року.

В ефірі Fox News у середу ввечері Кейн розповів ведучому Джессі Воттерсу, що вирішив приєднатися до ICE.

«Насправді я присяжний заступник шерифа та офіцер поліції запасу – я не був частиною ICE, але тільки-но я це оприлюднив, а ви додали невеликий анонс у своє шоу, все пішло як по маслу. Тож тепер я поговорив з деякими посадовцями ICE, і я складу присягу як агент ICE якомога швидше", - заявив актор.

На запитання, що надихнуло його приєднатися, Кейн відповів: "Ця країна була побудована на патріотах, які виступили, незалежно від того, чи були вони популярними, чи ні, і зробили правильні речі. Я щиро вірю, що це правильно".

Він додав, що вважає міграційну систему США зламаною. А конгрес повинен її виправити, а Трамп це виконує.

"Це те, за що проголосували люди. Це те, за що я проголосував, і він збирається довести це до кінця, а я зроблю свою частину роботи та допоможу переконати, що це станеться", - наголосив Кейн.

З моменту переобрання Трампа ICE проводить антиміграційні рейди по всій території США і тепер прагне проводити щонайменше 3000 арештів на день. Під час рейдів людей без документів, резидентів із захищеним правовим статусом і навіть громадян США забирають з вулиць і кидають у систему депортації, яка все частіше не поважає належну правову процедуру.

Дії ICE викликали протести по всій території США, адміністрація Трампа ув'язнює та переслідує протестувальників, а також цивільних, які знімають на відео та заперечують проти арештів ICE.

Кейн грав Супермена у серіалі "Лоїс і Кларк: Нові пригоди Супермена" з 1993 по 1997 рік.

Напередодні виходу нового фільму "Супермен" режисер Джеймс Ганн заявив, що стрічка про супергероя є історією іммігранта, який шукає кращого життя в США.

Коментуючи це, Кейн зауважив: "Ми знаємо, що Супермен — іммігрант, він чортів інопланетянин… "Американський шлях" дружній до іммігрантів, надзвичайно дружній до іммігрантів. Але є правила… Мають бути обмеження, бо ми не можемо приймати всіх у Сполучених Штатах. Ми не можемо приймати всіх, суспільство зазнає невдачі. Тож мають бути обмеження".