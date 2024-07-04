Виправданий у справі про сексуальне насильство Кевін Спейсі отримає нагороду на Сицилії за життєві досягнення
Американський актор, двічі оскарівський лауреат Кевін Спейсі буде відзначений нагородою за життєві досягнення в Teatro Antico в Таорміні, Сицилія
Про це пише Variety.
Зірка "Карткового будинку" та "Краси по-американськи" Кевін Спейсі, якого на початку травня після років судової тяганини виправдали у справі про сексуальне насильство, отримає нагороду за життєві досягнення в Teatro Antico в Таорміні, Сицилія. Нагорода "Нація Італії" вручається в рамках церемонії нагородження в Античному театрі спільно з сенатом Італії та регіону Сицилія.
Цією нагородою він буде відзначений на тлі спроб відновлення акторської карʼєри після того, як 8 травня він виграв суд, а помилкове обвинувачувальне рішення у справі про сексуальні домагання було скасоване. З 2017 року дворазовий лауреат премії "Оскар" фактично внесений до чорного списку кіно- та театральної індустрії, попри те, що суди Великої Британії та США зняли з нього звинувачення у сексуальному насильстві.
"Кевін Спейсі — це пам'ятник історії кіно і театру поза часом, який, безсумнівно, заслуговує на повернення своєї кар’єри. Щодня і громадськість, і індустрія сумують за його безмежним талантом, і ми надзвичайно пишаємося бути поруч із цим неймовірним артистом", - заявили організатори.
Щоб підтримати кампанію за реабілітацію Спейсі його також оголосили почесним гостем на престижному кінофестивалі "Золотий абрикос" у Єревані, Вірменія. Однак оголошення про це викликало значні суперечки.
У травні голлівудські актори першого ешелону Шерон Стоун і Ліам Нісон виступили із серією заяв, вимагаючи дозволити відновити акторську кар’єру Кевіну Спейсі. Кампанію за реабілітацію Спейсі почали після виходу документального фільму Channel 4, у якому британський актор і автор стрічки Стівен Фрай розкритикував невиправдану та непропорційно велику атаку на зірку "Карткового будинку".
Справи про сексуальні домагання проти Кевіна Спейсі
Спейсі звинуватили у 12 епізодах злочинів сексуального характеру, скоєних щодо чотирьох чоловіків у період із 2001 по 2013 роки. У січні 2023-го він заявив про свою невинність за трьома епізодами непристойного домагання, трьома епізодами сексуального насильства та одним випадком статевого контакту без взаємної згоди сторін. На його адресу висунуто й низку інших схожих звинувачень, за якими він також заперечував свою провину.
Перше звинувачення було висунуто у 2017 році актором Ентоні Реппом, який заявив, що Спейсі сексуально домагався до нього, коли йому було 14 років. На тлі цих новин актор вирішив розповісти про те, що він бісексуал, а останні роки живе як чоловік-гей. Попри таку щирість та відвертість, зізнання Спейсі назвали невчасним. Його звинуватили в спробі перевести увагу від скандалу із 14-річним хлопчиком.
До 2017 року Спейсі рідко коментував новини про свою орієнтацію. Він не заперечував, що серед його друзів багато геїв, але йому нецікаво підтверджувати чи спростовувати такі повідомлення.
Того ж року Спейсі вилучили з фільму Рідлі Скотта "Всі гроші світу", у якому він мав виконувати головну роль. Ентоні Репп подав цивільний позов проти Спейсі про відшкодування $40 млн. Наприкінці жовтня 2022 року суд присяжних став на бік Кевіна Спейсі.
Але вже 17 листопада Кевіну Спейсі були пред'явлені нові звинувачення у сексуальних домаганнях до одного чоловіка. Актор зізнався суду, що на той момент уже деякий час фліртував зі своїм обвинувачем і "романтично" та "інтимно" торкався чоловіка.
Після перших же обвинувачень автори серіалу "Картковий будиночок", головну роль в якому виконував Кевін Спейсі, заявили, що не будуть продовжувати серіал.
26 липня 2023 року після 5 років судової тяганини Кевіна Спейсі виправдали за всіма обвинуваченнями у сексуальних домаганнях. Утім після скандалу актор до кіно повертатися не планує.
8 травня 2024 року стало відомо, що Кевін Спейсі виграв цивільний суд у Великій Британії у справі про сексуальне насильство 2008 року.
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