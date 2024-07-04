Виправданий у справі про сексуальне насильство Кевін Спейсі отримає нагороду на Сицилії за життєві досягнення 

Про це пише Variety.

Зірка "Карткового будинку" та "Краси по-американськи" Кевін Спейсі, якого на початку травня після років судової тяганини виправдали у справі про сексуальне насильство, отримає нагороду за життєві досягнення в Teatro Antico в Таорміні, Сицилія. Нагорода "Нація Італії" вручається в рамках церемонії нагородження в Античному театрі спільно з сенатом Італії та регіону Сицилія.

Цією нагородою він буде відзначений на тлі спроб відновлення акторської карʼєри після того, як 8 травня він виграв суд, а помилкове обвинувачувальне рішення у справі про сексуальні домагання було скасоване. З 2017 року дворазовий лауреат премії "Оскар" фактично внесений до чорного списку кіно- та театральної індустрії, попри те, що суди Великої Британії та США зняли з нього звинувачення у сексуальному насильстві.



"Кевін Спейсі — це пам'ятник історії кіно і театру поза часом, який, безсумнівно, заслуговує на повернення своєї кар’єри. Щодня і громадськість, і індустрія сумують за його безмежним талантом, і ми надзвичайно пишаємося бути поруч із цим неймовірним артистом", - заявили організатори.

Щоб підтримати кампанію за реабілітацію Спейсі його також оголосили почесним гостем на престижному кінофестивалі "Золотий абрикос" у Єревані, Вірменія. Однак оголошення про це викликало значні суперечки.

У травні голлівудські актори першого ешелону Шерон Стоун і Ліам Нісон виступили із серією заяв, вимагаючи дозволити відновити акторську кар’єру Кевіну Спейсі. Кампанію за реабілітацію Спейсі почали після виходу документального фільму Channel 4, у якому британський актор і автор стрічки Стівен Фрай розкритикував невиправдану та непропорційно велику атаку на зірку "Карткового будинку".