Шерон Стоун і Ліам Нісон вимагають дозволити Кевіну Спейсі відновити голлівудську кар'єру після кенселінгу

Про це пише Telegraph.

Голлівудські актори першого ешелону виступили із серією заяв, вимагаючи дозволити відновити акторську кар’єру Кевіну Спейсі після того, як 8 травня він виграв суд, а помилкове обвинувачувальне рішення у справі про сексуальні домагання було скасоване.

З 2017 року дворазовий лауреат премії "Оскар" фактично внесений до чорного списку кіно- та театральної індустрії, попри те, що суди Великої Британії та США зняли з нього звинувачення у сексуальному насильстві.



Кампанію за реабілітацію Спейсі почали після виходу документального фільму Channel 4, у якому британський актор і автор стрічки Стівен Фрай розкритикував невиправдану та непропорційно велику атаку на зірку "Карткового будинку".

Оскароносний актор Фарід Мюррей Абрахам сказав, що "однозначно ручається" за Спейсі та звинуватив його хейтерів у тому, що вони стерв’ятники, які нападають на "людину, яка публічно визнала свою відповідальність за певну поведінку, на відміну від багатьох інших".

Спейсі звільнили з популярного серіалу Netflix "Картковий будинок" одразу після того, як актор Ентоні Репп заявив, що 26-річний Спейсі домагався до нього, коли йому було 14 років у 1980-х роках у його квартирі на Манхеттені. Суд присяжних у цивільному процесі в Нью-Йорку став на бік Спейсі, визнавши його невинним, і дійшов висновку, що цієї події ніколи не було. Спейсі також виправдали в кримінальному процесі в Лондоні після звинувачень у ймовірному сексуальному насильстві, висунутих чотирма іншими чоловіками.

Але, попри це, Спейсі важко знайти роботу. Згідно з даними джерел, він ризикує втратити свій будинок у Балтиморі в США. Документальний фільм Channel 4 викликав бурхливу реакцію.

Шерон Стоун припустила у своїй заяві, що Спейсі став жертвою власної слави та успіху.

"Я не можу дочекатися повернення Кевіна на роботу. Він геній. Він такий елегантний і веселий, щедрий і знає про наше ремесло більше, ніж більшість із нас", - сказала акторка.

Британський актор Ліам Нісон наголосив, що глибоко засмучений звинуваченнями проти Спейсі. Він назвав актора хорошим чоловіком і людиною з характером, чуйним, прямим і таким, хто не засуджує.

Справи про сексуальні домагання проти Кевіна Спейсі Спейсі звинуватили у 12 епізодах злочинів сексуального характеру, скоєних щодо чотирьох чоловіків у період із 2001 по 2013 роки. У січні 2023-го він заявив про свою невинність за трьома епізодами непристойного домагання, трьома епізодами сексуального насильства та одним випадком статевого контакту без взаємної згоди сторін. На його адресу висунуто й низку інших схожих звинувачень, за якими він також заперечував свою провину. Перше звинувачення було висунуто у 2017 році актором Ентоні Реппом, який заявив, що Спейсі сексуально домагався до нього, коли йому було 14 років. На тлі цих новин актор вирішив розповісти про те, що він бісексуал, а останні роки живе як чоловік-гей. Попри таку щирість та відвертість, зізнання Спейсі назвали невчасним. Його звинуватили в спробі перевести увагу від скандалу із 14-річним хлопчиком. До 2017 року Спейсі рідко коментував новини про свою орієнтацію. Він не заперечував, що серед його друзів багато геїв, але йому нецікаво підтверджувати чи спростовувати такі повідомлення. Того ж року Спейсі вилучили з фільму Рідлі Скотта "Всі гроші світу", у якому він мав виконувати головну роль. Ентоні Репп подав цивільний позов проти Спейсі про відшкодування $40 млн. Наприкінці жовтня 2022 року суд присяжних став на бік Кевіна Спейсі. Але вже 17 листопада Кевіну Спейсі були пред'явлені нові звинувачення у сексуальних домаганнях до одного чоловіка. Актор зізнався суду, що на той момент уже деякий час фліртував зі своїм обвинувачем і "романтично" та "інтимно" торкався чоловіка. Після перших же обвинувачень автори серіалу "Картковий будиночок", головну роль в якому виконував Кевін Спейсі, заявили, що не будуть продовжувати серіал. 26 липня 2023 року після 5 років судової тяганини Кевіна Спейсі виправдали за всіма обвинуваченнями у сексуальних домаганнях. Утім після скандалу актор до кіно повертатися не планує. 8 травня 2024 року стало відомо, що Кевін Спейсі виграв цивільний суд у Великій Британії у справі про сексуальне насильство 2008 року.



