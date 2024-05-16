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Шерон Стоун і Ліам Нісон вимагають дозволити Кевіну Спейсі відновити голлівудську кар'єру після кенселінгу

16 травня, 2024 четвер
18:22
Кіно Кевін Спейсі
Зміст

Уперше голлівудські зірки виступили на підтримку актора Кевіна Спейсі, виправданого у справі про сексуальне насильство над чоловіком, яке, начебто, сталося у 2008 році

Про це пише Telegraph.

Голлівудські актори першого ешелону виступили із серією заяв, вимагаючи дозволити відновити акторську кар’єру Кевіну Спейсі після того, як 8 травня він виграв суд, а помилкове обвинувачувальне рішення у справі про сексуальні домагання було скасоване.

З 2017 року дворазовий лауреат премії "Оскар" фактично внесений до чорного списку кіно- та театральної індустрії, попри те, що суди Великої Британії та США зняли з нього звинувачення у сексуальному насильстві.
 
Кампанію за реабілітацію Спейсі почали після виходу документального фільму Channel 4, у якому британський актор і автор стрічки Стівен Фрай розкритикував невиправдану та непропорційно велику атаку на зірку "Карткового будинку".

Оскароносний актор Фарід Мюррей Абрахам сказав, що "однозначно ручається" за Спейсі та звинуватив його хейтерів у тому, що вони стерв’ятники, які нападають на "людину, яка публічно визнала свою відповідальність за певну поведінку, на відміну від багатьох інших".

Спейсі звільнили з популярного серіалу Netflix "Картковий будинок" одразу після того, як актор Ентоні Репп заявив, що 26-річний Спейсі домагався до нього, коли йому було 14 років у 1980-х роках у його квартирі на Манхеттені. Суд присяжних у цивільному процесі в Нью-Йорку став на бік Спейсі, визнавши його невинним, і дійшов висновку, що цієї події ніколи не було. Спейсі також виправдали в кримінальному процесі в Лондоні після звинувачень у ймовірному сексуальному насильстві, висунутих чотирма іншими чоловіками.

Але, попри це, Спейсі важко знайти роботу. Згідно з даними джерел, він ризикує втратити свій будинок у Балтиморі в США. Документальний фільм Channel 4 викликав бурхливу реакцію. 

Шерон Стоун припустила у своїй заяві, що Спейсі став жертвою власної слави та успіху.

"Я не можу дочекатися повернення Кевіна на роботу. Він геній. Він такий елегантний і веселий, щедрий і знає про наше ремесло більше, ніж більшість із нас", - сказала акторка.

Британський актор Ліам Нісон наголосив, що глибоко засмучений звинуваченнями проти Спейсі. Він назвав актора хорошим чоловіком і людиною з характером, чуйним, прямим і таким, хто не засуджує.

Справи про сексуальні домагання проти Кевіна Спейсі

Спейсі звинуватили у 12 епізодах злочинів сексуального характеру, скоєних щодо чотирьох чоловіків у період із 2001 по 2013 роки. У січні 2023-го він заявив про свою невинність за трьома епізодами непристойного домагання, трьома епізодами сексуального насильства та одним випадком статевого контакту без взаємної згоди сторін. На його адресу висунуто й низку інших схожих звинувачень, за якими він також заперечував свою провину.

Перше звинувачення було висунуто у 2017 році актором Ентоні Реппом, який заявив, що Спейсі сексуально домагався до нього, коли йому було 14 років. На тлі цих новин актор вирішив розповісти про те, що він бісексуал, а останні роки живе як чоловік-гей. Попри таку щирість та відвертість, зізнання Спейсі назвали невчасним. Його звинуватили в спробі перевести увагу від скандалу із 14-річним хлопчиком.

До 2017 року Спейсі рідко коментував новини про свою орієнтацію. Він не заперечував, що серед його друзів багато геїв, але йому нецікаво підтверджувати чи спростовувати такі повідомлення. 

Того ж року Спейсі вилучили з фільму Рідлі Скотта "Всі гроші світу", у якому він мав виконувати головну роль. Ентоні Репп подав цивільний позов проти Спейсі про відшкодування $40 млн. Наприкінці жовтня 2022 року суд присяжних став на бік Кевіна Спейсі.

Але вже 17 листопада Кевіну Спейсі були пред'явлені нові звинувачення у сексуальних домаганнях до одного чоловіка. Актор зізнався суду, що на той момент уже деякий час фліртував зі своїм обвинувачем і  "романтично" та "інтимно" торкався чоловіка. 

Після перших же обвинувачень автори серіалу "Картковий будиночок", головну роль в якому виконував Кевін Спейсі, заявили, що не будуть продовжувати серіал

26 липня 2023 року після 5 років судової тяганини Кевіна Спейсі виправдали за всіма обвинуваченнями у сексуальних домаганнях. Утім після скандалу актор до кіно повертатися не планує.

8 травня 2024 року стало відомо, що Кевін Спейсі виграв цивільний суд у Великій Британії у справі про сексуальне насильство 2008 року.


 

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
США
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