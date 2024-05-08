Кевін Спейсі виграв суд за звинуваченням у сексуальному домаганні

Про це пише BBC.

Американський актор Кевін Спейсі виграв у Великій Британії суд у справі про сексуальне насильство 2008 року. Раніше рішення було винесено за замовчуванням на користь позивача, оскільки адвокати актора не встигли вчасно подати заперечення.

У суді адвокат Спейсі Адам Спекер Кей Сі заявив, що це була помилка юридичної команди. Позивач виграв справу проти Спейсі без судового розгляду, тоді як йому "не повірили під присягою присяжні". Суддя погодився та скасував рішення.

"Адвокати відповідача припустилися помилки. На мою думку, ця помилка не повинна бути покладена на підсудного", - зазначив суддя.

Цивільний позов було призупинено після того, як Кевіну Спейсі було висунуто звинувачення у низці сексуальних злочинів, а потім його було виправдано. Слухання відбулося після того, як зірка "Карткового будинку" спростував звинувачення в неадекватній поведінці, показані в документальному фільмі на Channel 4.

Минулого року Спейсі було визнано невинуватим за всіма звинуваченнями в сексуальному насильстві проти чотирьох чоловіків у 2001-2013 роках.

Один із цих чотирьох скаржників, якому суд надав анонімність, окремо подав на Спейсі цивільний позов до Високого суду Лондона в липні 2022 року, але позов було призупинено до результатів кримінального процесу.

На початку цього року суддя виніс невідомому чоловіку "заочне рішення" — рішення на його користь без судового розгляду — після того, як адвокати Спейсі не змогли вчасно подати заперечення.

Спейсі не був присутній на судовому засіданні, а дату нового судового розгляду ще не оголосили.

Справи про сексуальні домагання проти Кевіна Спейсі

Спейсі звинуватили у 12 епізодах злочинів сексуального характеру, скоєних щодо чотирьох чоловіків у період із 2001 по 2013 роки. У січні 2023-го він заявив про свою невинність за трьома епізодами непристойного домагання, трьома епізодами сексуального насильства та одним випадком статевого контакту без взаємної згоди сторін. На його адресу висунуто й низку інших схожих звинувачень, за якими він також заперечував свою провину.

Перше звинувачення було висунуто у 2017 році актором Ентоні Реппом, який заявив, що Спейсі сексуально домагався до нього, коли йому було 14 років. На тлі цих новин актор вирішив розповісти про те, що він бісексуал, а останні роки живе як чоловік-гей. Попри таку щирість та відвертість, зізнання Спейсі назвали невчасним. Його звинуватили в спробі перевести увагу від скандалу із 14-річним хлопчиком.

До 2017 року Спейсі рідко коментував новини про свою орієнтацію. Він не заперечував, що серед його друзів багато геїв, але йому нецікаво підтверджувати чи спростовувати такі повідомлення.

Того ж року Спейсі вилучили з фільму Рідлі Скотта "Всі гроші світу", у якому він мав виконувати головну роль. Ентоні Репп подав цивільний позов проти Спейсі про відшкодування $40 млн. Наприкінці жовтня 2022 року суд присяжних став на бік Кевіна Спейсі.

Але вже 17 листопада Кевіну Спейсі були пред'явлені нові звинувачення у сексуальних домаганнях до одного чоловіка. Актор зізнався суду, що на той момент уже деякий час фліртував зі своїм обвинувачем і "романтично" та "інтимно" торкався чоловіка.

Після перших же обвинувачень автори серіалу "Картковий будиночок", головну роль в якому виконував Кевін Спейсі, заявили, що не будуть продовжувати серіал.

26 липня 2023 року після 5 років судової тяганини Кевіна Спейсі виправдали за всіма обвинуваченнями у сексуальних домаганнях. Утім після скандалу актор до кіно повертатися не планує.