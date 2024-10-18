Вийшов трейлер біографічного фільму "Малевич" про українського художника-авангардиста

Трейлер оприлюднили на YouTube 435 Films Distribution.

Напередодні прем'єри біографічного художнього фільму "Малевич", що відбудеться на кінофестивалі "Молодість" 1 листопада, вийшов офіційний трейлер стрічки. Байопік розповідає про класика авангардного мистецтва Каземира Малевича.

"Що стоїть за "Чорним квадратом", намальованим у 1915 році одержимим художником Казимиром Малевичем? Для конкурентів — шахрайство, для радянської влади — таємний код, для однієї жінки - любовний лист, а для народу України — пророцтво", - йдеться в описі фільму.

В український прокат фільм вийде навесні 2025 року.

Біографічна стрічка розповідає про сторінки з життя відомого художника-авангардиста, зачинателя супрематизму. "Малевич" створений у копродукції України, Сербії, Італії та Швейцарії.

Ідея фільму належить продюсерці Анні Паленчук. Удвох із режисеркою Дарією Онищенко вони написали сценарій до фільму. Креативною продюсеркою стрічки стала мистецтвознавиця, авторка декількох книжок про Малевича Тетяна Філевська.

Сюжет охоплює період ранньої творчості авангардиста світового рівня, що народився в Києві: від знаменитої виставки "0,10", яка стає вирішальною у запеклій боротьбі з молодим конструктивістом Володимиром Татліним на шляху до визнання, викладання у Вітебській художній школі та роботи в Художньому інституті. Там 53-річний художник наважується відобразити у своїх творах Голодомор, який бачив на власні очі під час експедицій до українського села.

Головні ролі у фільмі виконали актори Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Віталій Ажнов, Христина Корчинська (Федорак), Марина Кошкіна та Олександр Новіков. Також у стрічці зіграли Олексій Горбунов, Ірма Вітовська-Ванца, Костянтин Темляк та Дарія Творонович.



