Вийшов трейлер документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму"

Про це Еспресо повідомили у Kinomania.

6 листопада у всеукраїнський прокат вийде фільм про гурт "Океан Ельзи". Велика документальна стрічка "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" є першим документальним проєктом SWEET.TV Originals, створеним KNIFE! Films разом з командою "Океану Ельзи" для всеукраїнського кінопрокату.

В основі фільму деталізована та драматична 30-річна історія колективу, пісні якого єднають українців і стали символом свободи, любові та боротьби.

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" поєднує унікальні архівні матеріали, невідомі факти й щирі спогади людей, які створювали та розвивали історію гурту. Це відверта розповідь, у якій поряд із музичними перемогами й великою популярністю були й особисті конфлікти, болючі розриви та історичні виклики, які переживала країна.

Серед ключових подій — часи, коли на початках гурт у Львові ніхто не сприймав серйозно, історії про переїзд до Києва, вихід культових альбомів, зміну складу гурту, шлях до найбільших стадіонів країни та іменитих майданчиків світу. А ще — народження пісень, що стали справжніми народними хітами, масштабні тури, участь у двох революціях і підтримка українців під час війни.

"Зйомки фільму дали нам, музикантам, унікальну нагоду самим озирнутись на наш шлях у 30 років. Згадати такі події та моменти, про які мало хто пам'ятав, а дехто і не знав навіть. Усі ті виступи, репетиції, зустрічі, прощання, радощі та труднощі, важкі рішення... І пригадавши то все, розумієш, скільки моментів залишалося поза очима публіки. У фільмі ми чесні і відверті. Усі, хто брав учать у зйомках, хто в різні етапи був частиною життя і шляху ОЕ", — поділився Святослав Вакарчук.

Режисером фільму став Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк, сценарист — Вадим Переверзєв.

За виробництво відповідала студія KNIFE! Films, відома за стрічкою "Яремчук: Незрівнянний світ краси", серіалами "ЕПІЗОДИ" та "СПАЛАХ".



