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Warner Bros. оголосила дату виходу другого фільму "Мортал Комбат"

15 травня, 2024 середа
11:44
Кіно "Мортал Комбат"
Зміст

Студія Warner Bros. призначила старт кінопрокату нового фентезійного бойовика на основі серії відеоігор Mortal Kombat ("Мортал Комбат") на 24 жовтня 2025 року

Про це пише Variety.

Студії Warner Bros. та New Line Cinema повідомили, що другий фільм "Мортал Комбат", написаний Джеремі Слейтером, найбільш відомим за серіалом Disney Plus Marvel "Місячний лицар", вийде 24 жовтня наступного року. Режисер Саймон Маквойд, який зняв першу частину американського фентезійного бойовика, повернувся до роботи над другим фільмом.

У головних ролях нової стрічки знову зʼявляться Льюїс Тен, Джессіка Макнемі,  Джош Лоусон, Таданобу Асано, Луді Лінь, Мехкад Брукс, які грали у фільмі 2021 року. До акторського складу доєднаються Карл Урбан, Аделін Рудольф. 

Перший "Мортал Комбат", що став адаптацією популярної відеогри, створеної Едом Буном і Джоном Тобіасом, вийшов У кінотеатрах і на HBO Max у квітні 2021 року, заробивши $42 млн у США та $83 млн у всьому світі.
 

Теги:
Культура
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