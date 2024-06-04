За книгою Салмана Рушді про замах на вбивство знімуть документальний фільм

Про це пише The Guardian.

Американський режисер-документаліст і продюсер Алекс Гібні зніме фільм "Ніж", натхненний однойменними мемуарами письменника, президента американського ПЕН-центру Салмана Рушді, що вийшли друком у квітні. Фільм розповідатиме про фізичне та духовне зцілення Рушді після нападу, що стався під час виступу в Нью-Йорку у 2022 році.

"Ніж: Роздуми після замаху на вбивство" розповідає про життя та кар’єру британського письменника індійського походження, а також про ножове поранення на сцені в серпні 2022 року, через яке він тимчасово був підʼєднаний до апарату штучної вентиляції легень. 76-річний письменник виступав на заході в Чатокуа, штат Нью-Йорк, коли 24-річний чоловік із Нью-Джерсі вибіг на сцену та напав на нього з ножем, завдавши йому 15 ножових поранень у голову, шию та груди. В результаті нападу Рушді втратив зір на одне око, а також не може користуватися однією рукою.

У фільмі розповідатиметься про зцілення Рушді "в найширшому сенсі". У стрічці покажуть раніше не відомі громадськості особисті кадри, зняті його дружиною Рейчел Елізою Гріффітс. Фільм покаже як фізичне, так і духовне зцілення Рушді, починаючи з книги, написання якої було необхідним "способом взяти на себе відповідальність за те, що сталося, і відповісти на насильство мистецтвом".

Книга затримала судовий процес над ймовірним нападником на Рушді, Хаді Матар, який не визнав себе винним у замаху на вбивство та перебував під вартою без права внесення застави після нападу.

"Для мене велика радість і честь зняти цей фільм про Салмана Рушді, незвичайного письменника, веселу, гостру та стійку людину та одного з найсміливіших у світі захисників свободи слова. Можливість зняти цей фільм про його одужання — у найширшому розумінні цього терміну — з’явилася в критичний час. Це дає мені надію", - поділився Гібні.

Сам Рушді зазначив, коментуючи роботу Гібні, що "не може бути кращої людини для цієї роботи".

Гібні вже розпочав виробництво і шукає дистриб’ютора. Останній проєкт оскароносного режисера "Маск" про бізнесмена і найбагатшу людину світу Ілона Маска вийде цього року на HBO.

