За рік до виходу в прокат: перші квитки на фільм Крістофера Нолана "Одіссея" розпродані
Зйомки блокбастера за мотивами епосу Гомера ще не завершені. Фільм Крістофера Нолана "Одіссея" вийде в прокат за рік - 17 липня 2026 року
Про це пише The Guardian.
Перші квитки на фільм Крістофера Нолана "Одіссея" за мотивами епосу Гомера надійшли в продаж ще до того, як режисер закінчив знімати фільм. Це сталося за рік до виходу стрічки в прокат, що, ймовірно, є найдовшим передпродажем в історії кінематографа.
"Одіссея", у якій Метт Деймон грає хитромудрого Одіссея, що пливе додому після закінчення Троянської війни, вийде 17 липня 2026 року. Але в четвер Imax випустив квитки на перші покази у 26 кінотеатрах Imax по всьому світу, які мають персонал і обладнання, необхідні для проєктування у форматі 1570.
1570 – це найбільший і найвищий формат фільмів із наявних. Це формат, якому Нолан надає перевагу. Це стосується розмірів плівки: 15 перфорацій уздовж краю кожного кадру, які дозволяють протягувати плівку через проєктор, та 70 мм у висоту.
Перші квитки IMAX розраховані лише на покази у форматі 1570 у перші вихідні, з 16 по 19 липня 2026 року. Але показ можливий лише один на день, оскільки тривалість фільму невідома.
За ніч IMAX Melbourne продав близько 1800 квитків на чотири покази.
"Всього за рік – приємно і нормально мати такий попередній продаж. Я дуже схвильований. Ми тут поклоняємося Нолану. Це трохи жалюгідно. Але ми так його любимо", – пожартував Джеремі Фі, генеральний менеджер IMAX Melbourne.
У США майже всі квитки були розпродані протягом години. Невдовзі з'явилися повідомлення про те, що квитки перепродавали онлайн спекулянти за ціною від $300 до $400. У Великій Британії квитки у знаменитий лондонський кінотеатр BFI IMAX, як і у кінотеатр Музею науки IMAX, були розпродані.
- Британський кінорежисер Крістофер Нолан завжди знімає блокбастери, але його майбутній фільм "Одіссея" стане першою стрічкою, повністю знятою на камери IMAX.
- Зірка фільмів "Марсіанин" і "Ідентифікація Борна", лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус" Метт Деймон зіграє головну роль в історичному фільмі "Одіссея" режисера Крістофера Нолана.
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