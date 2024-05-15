"Закочую очі": зірка Marvel Кріс Гемсворт відповів на критику супергеройських фільмів від Скорсезе та Копполи

Про це пише Hypebeast.

Культові режисери Мартін Скорсезе, Френсіс Коппола, Джеймс Кемерон неодноразово критично висловлювалися про супергеройські фільми кіновсесвіту Marvel. Скорсезе неодноразово називав ці фільми "не кіно" та навіть заявляв, що вони становлять загрозу для індустрії.

Джеймс Кемерон відзначав, що персонажам супергеройських кінокоміксів не вистачає глибини, їм не знайомі речі, які дають відчуття опори, силу, любов і мету.

Режисер Френсіс Форд Коппола також говорив про фільми Marvel в інтерв’ю GQ у 2022 році, називаючи їх "одним прототипом фільму, що створюється знову і знову, щоб мати інший вигляд".

У нещодавньому інтерв’ю The Times Кріс Гемсворт, виконавець ролі Тора у фільмах кіновсесвіту Marvel з 2011 року, прокоментував висловлювання режисерів.

"Це було важко. І мене це дратує, особливо від героїв. Я закочував очі, коли люди критикували світ супергероїв. У тих хлопців були фільми, які теж не ставали успішними — у всіх нас такі є. Коли вони казали про те, що не так із супергероями, я думав: "Круто, розкажіть це мільярдам, які їх дивляться. Чи всі вони помилялися?", - заявив актор.

Він відповів також і на закид щодо відвідуваності кінотеатрів, на яку начебто негативно вплинули супергеройські фільми. "Відвідування кінотеатрів змінилося не через супергероїв, а через смартфони та соціальні мережі", вважає Гемсворт. Актор також наголосив, що "фільми про супергероїв фактично утримували людей у кінотеатрах під час того переходу, і тепер люди повертаються. Тож вони заслуговують на трохи більше вдячності".

Він також додав: "Слухайте, я виріс на мильних операх. І раніше мене хвилювало, що актори згодом говорили про ці серіали з почуттям провини чи сорому. Смирення має велике значення".

Раніше на критику від Скорсезе відповідав режисер фільмів Marvel Джо Руссо. У жартівливому ролику він наголосив на тому, що його стрічка "Месники: Завершення" отримала більші касові збори, ніж фільми Мартіна Скорсезе.

Голлівудський режисер Джеймс Кемерон розкритикував персонажів Marvel і DC за брак емоційної глибини. Він заявив, що неважливо, скільки років героям, усі вони поводяться так, ніби навчаються в коледжі.