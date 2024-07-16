Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе зіграє чемпіона з настільного тенісу у фільмі за реальними подіями
Американський актор Тімоті Шаламе зіграє головну роль у фільмі Marty Supreme ("Марті Найкращий") про професійного гравця у пінг-понг Марті Рейсмана
Про це пише Variety.
28-річний американський актор і продюсер французького походження Тімоті Шаламе, відомий ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям", "Дюна", готується до нової ролі. Він зніметься у фільмі, який продюсує Джош Сафді.
Фільм від студії A24 отримав назву Marty Supreme ("Марті Найкращий"). Це буде вигадана історія, проте джерела видання повідомили, що на створення стрічки надихнув професійний гравець у пінг-понг Марті Рейсман.
Сценарій до фільму написали Сафді та Рональд Бронштейн. Вони виступлять і продюсерами стрічки разом з Елі Бушем та Ентоні Катагасом.
Рейсман, який помер у 2012 році, був чемпіоном з настільного тенісу, який розпочав свою кар'єру, граючи за ставки та призові на Мангеттені. Він виграв 22 головних титули з настільного тенісу з 1946 по 2002 рік. На його рахунку п'ять бронзових медалей на Чемпіонаті світу з настільного тенісу.
У 67 років він брав участь у національному чемпіонаті США з гардбату і став найстаршим гравцем, який виграв відкрите національне змагання. Він був відомий як "чарівник настільного тенісу".
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