Зірка "Дюни" Тімоті Шаламе зіграє чемпіона з настільного тенісу у фільмі за реальними подіями

Про це пише Variety.

28-річний американський актор і продюсер французького походження Тімоті Шаламе, відомий ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям", "Дюна", готується до нової ролі. Він зніметься у фільмі, який продюсує Джош Сафді.

Фільм від студії A24 отримав назву Marty Supreme ("Марті Найкращий"). Це буде вигадана історія, проте джерела видання повідомили, що на створення стрічки надихнув професійний гравець у пінг-понг Марті Рейсман.

Сценарій до фільму написали Сафді та Рональд Бронштейн. Вони виступлять і продюсерами стрічки разом з Елі Бушем та Ентоні Катагасом.

Рейсман, який помер у 2012 році, був чемпіоном з настільного тенісу, який розпочав свою кар'єру, граючи за ставки та призові на Мангеттені. Він виграв 22 головних титули з настільного тенісу з 1946 по 2002 рік. На його рахунку п'ять бронзових медалей на Чемпіонаті світу з настільного тенісу.

У 67 років він брав участь у національному чемпіонаті США з гардбату і став найстаршим гравцем, який виграв відкрите національне змагання. Він був відомий як "чарівник настільного тенісу".

