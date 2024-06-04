Зірка фільму "Будинок "Слово" Дмитро Олійник зізнався, чи планує йти у військо
Український актор Дмитро Олійник, відомий за фільмами "Крути 1918" та "Будинок "Слово", розповів, чи готовий відмовитися від акторської професії та чи стоїть на обліку
Про це він сказав в інтервʼю Аліні Доротюк.
33-річний український актор Дмитро Олійник, який у фільмі "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зіграв представника репресійної системи радянської влади, поділився, чи розглядає імовірність піти на фронт. Він відповів, чи готовий заради служби у війську відмовитися від акторської професії.
"Дуже багато акторів зараз воюють. Так, я стою на обліку, і власне, коли прийде мій час, я готовий взяти до рук зброю і піти воювати, захищати. Тому що цей шлях розпочався, і треба доводити його до кінця, тому що далі будуть страждати наші діти, наші онуки. І ця війна може бути дуже довго, якщо зараз ми її не закінчимо", - зазначив Олійник.
Актор вважає, що українці почали забувати про війну. Його також засмучує засилля російської мови в українських містах.
"У Києві ніби всі починають забувати, що у нас війна. Я розумію, що потрібно працювати і щоб економіка теж працювала. Але дуже багато рефлексій можуть викликати деякі речі. Наприклад, я можу рефлексувати на такі речі, які мені болять. Я рефлексую на засилля російської мови на вулицях", - зізнався він.
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