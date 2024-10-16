Зірка "Гри престолів" Ейдан Гіллен знявся в українсько-польсько-ірландському трилері "Дуель"

Про це пише Screen Daily.

У Польщі завершились основні зйомки українсько-польсько-ірландського історичного трилера "Дуель". Головну роль у фільмі виконав ірландський актор Ейдан Гіллен, найбільш відомий за роллю Петіра Бейліша в телесеріалі "Гра престолів" та Еберами Ґолда у "Гострих картузах".

"Дуель" - це польсько-ірландсько-український копродукційний фільм компаній Bow & Axe Entertainment Марека Нововейського, дублінської Samson Films Девіда Коллінза та кінокомпанії Solar Media Entertainment українського продюсера Сергія Лавренюка. Solar Media Entertainment раніше зняла "Уроки толерантності", "Егрегор", "11 дітей з Моршина" тощо.

Бюджет фільму склав 7,3 млн євро. Стрічку профінансували Національний кіноархів Польщі, польська фундація Podkarpackie Regional Film Fund, DI Factory, Польський кіноінститут, міністерства культури та національної спадщини, Media Virtuosa Foundation, а також Screen Ireland та ірландський податковий кредит. Права на фільм має польська компанія Monolith Films.

Сюжет фільму "Дуель" режисера Лукаша Палковського заснований на реальних подіях і розповідає про польського піаніста, якого грає Якуб Гершаль. Музиканта заарештували після російського вторгнення у східну Польщу в 1939 році. Він зустрічається з радянським агентом, якого грає Ейдан Гіллен. Їхні стосунки опиняються в центрі уваги фільму "Дуель".

У зйомках також взяли участь українські актори Віктор Жданов та Дар’я Полуніна. Костюмерний департамент очолює українська художниця з костюмів Гала Отенко, в команді якої також працюють українці.

Режисером фільму став Лукаш Палковський. Це перший міжнародний проєкт для нього після польськомовних фільмів "Боги" та "Порушення кордонів".

Прем’єра фільму запланована на 2025 рік.

