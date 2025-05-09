Зірка Marvel Джеремі Реннер випустив мемуари, в яких розкрив подробиці катастрофи зі снігоходом

Про це пише Variety.

8 травня побачили світ мемуари американського актора, зірки фільмів "Американська афера", "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв", "Месники" Джеремі Реннера. Книжка отримала назву "Мій наступний подих" (My Next Breath) і детально розповідає про майже смертельну аварію з 7-тонним снігоприбирачем, яка сталася 1 січня 2023 року.

У ній Реннер описує аварію, в якій він отримав важкі травми, та тривалий, часто болісний процес одужання. Актор був госпіталізований з тупою травмою грудної клітки та понад 30 травмами кісток 1 січня 2023 року після того, як його Sno-Cat, великий снігоприбирач вагою щонайменше 7 тонн, наїхав на нього. Реннер намагався допомогти своєму племіннику вибратися зі снігу біля свого будинку на озері Тахо, коли Sno-Cat розчавив його.

Травми актора включали вісім переломів ребер у 14 місцях, переломи правого коліна та гомілковостопного суглоба, перелом великої гомілкової кістки лівої ноги, перелом лівого гомілковостопного суглоба, перелом правої ключиці, перелом правого плеча та інші.

Він відверто описує фізичні та емоційні труднощі, з якими зіткнувся: від перебування в лікарні та операцій до психологічних наслідків травми.

У мемуарах він виходить за рамки деталей інциденту, щоб дослідити, як цей досвід змінив його погляд на життя, ідентичність та стійкість.

У січні 2025 року в instagram Реннер зізнався, що працює над книжкою.

"Поки я проходив усе це, я робив фінальне редагування, тому все якось свіжо в моїй свідомості. Я багато разів намагався відштовхнути це. Є так багато чудових дарів, які приходять від випробувань на межі смерті. Тому що я помер, і я повернувся, і я повернувся з певної причини, і це не має нічого спільного зі мною. Якби це був мій вибір, я б волів залишитися. Але я повернувся, і я радий, що повернувся", - додав Реннер.

1 січня 2023 року популярний голлівудський актор Джеремі Реннер отримав важкі травми в наслідок інциденту, що стався під час прибирання снігу. Його прооперували, він перебував у відділенні інтенсивної терапії у важкому, але стабільному стані. У наслідок трагічного інциденту актор втратив багато крові та отримав травму грудини.

4 січня Джеремі Реннер показав перше селфі після аварії. Наприкінці січня стали відомі причини страшного інциденту із Джеремі Реннером. Він рятував свого племінника, але сам потрапив у трагедію.

Згодом Реннер зізнався, що у трагедії "зробив би все знову", адже тоді рятував племінника. У результаті аварії він отримав понад 30 переломів кісток, а також тупу травму грудної клітки. Актор поділився, що написав прощальну записку своїй родині, перебуваючи в критичному стані в лікарні.

1 січня 2024 року стало відомо, що Реннер повернувся до зйомок в кіно.

Нещодавно актор розповів, що після аварії Disney запропонували йому лише половину його початкової зарплати, яку він отримував за перший сезон серіалу "Соколине око", в якому Реннер виконував головну роль.