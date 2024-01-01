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Зірка Marvel Джеремі Реннер повертається до зйомок в кіно після трагедії з ратраком

1 січня, 2024 понедiлок
13:59
Культура На фото: Джеремі Реннер

Голлівудський актор Джеремі Реннер, який рік тому потрапив під 7-тоний снігохід та отримав страшні травми, повернеться до зйомок у серіалі "Мер Кінгстауна"

Про це він розповів під час спеціального новорічного випуску CNN.

52-річний американський актор Джеремі Реннер, який 1 січня 2023 року потрапив під 7-тоний ратрак та отримав понад 30 переломів кісток, а також тупу травму грудної клітки, за тиждень повернеться до роботи. Після тривалої і складної реабілітації Реннер повідомив, що готовий знову вийти на знімальний майданчик.

"Це був надзвичайно насичений рік. Я думаю, що я готовий і достатньо сильний. Я повертаюся буквально за тиждень", — поділився актор. 

Він повернеться до ролі Майка Маклускі в третьому сезоні телесеріалу "Мер Кінгстауна".

"Я такий щасливий, що у мене є стільки речей, заради яких я живу. У мене велика сім'я, 10-річна донька. Я б розчарував і зіпсував життя багатьом людям, якби пішов. У мене є багато, заради чого треба боротися. На мою думку, одужання — це дорога з одностороннім рухом. Я все ще наполегливо працюю кожен день", - додав він. 

1 січня популярний голлівудський актор Джеремі Реннер отримав важкі травми в наслідок інциденту, що стався під час прибирання снігу. Його прооперували, він перебував у відділенні інтенсивної терапії у важкому, але стабільному стані. У наслідок трагічного інциденту актор втратив багато крові та отримав травму грудини.

4 січня Джеремі Реннер показав перше селфі після аварії. Наприкінці січня стали відомі причини страшного інциденту із Джеремі Реннером. Він рятував свого племінника, але сам потрапив у трагедію.

Згодом Реннер зізнався, що у трагедії "зробив би все знову", адже тоді рятував племінника. У результаті аварії він отримав понад 30 переломів кісток, а також тупу травму грудної клітки. Актор поділився, що написав прощальну записку своїй родині, перебуваючи в критичному стані в лікарні.

Кіно
США
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